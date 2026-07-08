Raty kredytów mogą znów się zmienić. Nowe dane GUS zaskoczyły ekonomistów

Niższa inflacja sama nie obniży miesięcznej raty, bo o stopach procentowych decyduje Rada Polityki Pieniężnej. Czerwcowe dane wyraźnie zmieniły jednak układ sił i osłabiły scenariusz, którego kredytobiorcy obawiają się najbardziej.

Inflacja w czerwcu 2026 spadła do 2,5 proc. Nowe dane GUS zaskoczyły ekonomistów

Jeszcze przed publikacją danych prognozy wskazywały, że wzrost cen będzie mocniejszy. Stało się jednak inaczej. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu 2026 r. wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy w maju sięgała 3,1 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ogólny poziom cen spadł o 0,5 proc. Czerwcowy odczyt okazał się niższy od rynkowego konsensusu, który zakładał inflację na poziomie około 2,7 proc.

Najważniejsza jest jednak liczba 2,5. Inflacja znalazła się dokładnie na poziomie celu NBP, a to mocno komplikuje wcześniejszą opowieść o możliwym powrocie podwyżek stóp. Jeszcze kilka tygodni temu część rynku liczyła się z ryzykiem, że bank centralny będzie musiał ponownie zaostrzyć politykę pieniężną. Po danych GUS ten scenariusz stracił na znaczeniu. Ekonomiści zaczęli za to ponownie analizować możliwość ruchu w przeciwną stronę. Jeśli kolejne dane potwierdzą słabszą presję cenową, RPP dostanie więcej argumentów, by myśleć o niższych stopach.

Czy RPP obniży stopy procentowe w 2026 roku? Rynek zmienił oczekiwania

Zmiana nastrojów nastąpiła szybko. Ekonomiści ING zwracają uwagę, że jeszcze przed publikacją czerwcowej inflacji rynek wycofywał się z oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Nowy odczyt może ten ruch wzmocnić. Według analityków banku rynek może zacząć ponownie brać pod uwagę obniżki stóp procentowych w drugiej połowie 2026 r. Ich podstawowy scenariusz nadal zakłada jednak ostrożność: przez najbliższe miesiące stopy mogą pozostać bez zmian. To rozróżnienie jest ważne. Nikt nie ogłosił jeszcze daty obniżki, a jeden dobry odczyt inflacji nie uruchamia automatycznego spadku oprocentowania kredytów. Zmienił się jednak bilans ryzyka.

Przed danymi kredytobiorcy musieli brać pod uwagę możliwość, że koszt pieniądza ponownie wzrośnie. Po spadku inflacji do 2,5 proc. coraz więcej uwagi skupia się na pytaniu, kiedy RPP będzie mogła wrócić do obniżek. Ten zwrot ma znaczenie jeszcze przed formalną decyzją Rady. Rynek finansowy reaguje na oczekiwania dotyczące przyszłych stóp, dlatego zmiana prognoz może z czasem wpływać na wskaźniki, od których zależy oprocentowanie części kredytów.

Które raty kredytów mogą spaść po obniżce stóp procentowych?

Dla kredytobiorcy mechanizm jest prosty tylko na pierwszy rzut oka. Niższa inflacja zwiększa przestrzeń do obniżek stóp, niższe stopy mogą zmniejszyć koszt pieniądza, a ten z czasem wpływa na oprocentowanie części kredytów. Między pierwszym a ostatnim etapem może jednak minąć wiele tygodni lub miesięcy. Sytuacja jest odmienna dla dwóch grup kredytobiorców:

Największą szansę na odczucie zmiany mają osoby spłacające kredyty ze zmiennym oprocentowaniem . Nawet one nie zobaczą niższej raty natychmiast po ewentualnej decyzji RPP. Bank aktualizuje oprocentowanie zgodnie z zasadami zapisanymi w konkretnej umowie.

. Nawet one nie zobaczą niższej raty natychmiast po ewentualnej decyzji RPP. Bank aktualizuje oprocentowanie zgodnie z zasadami zapisanymi w konkretnej umowie. Inaczej wygląda sytuacja przy kredycie z okresowo stałą stopą. Jeśli oprocentowanie zostało ustalone na kilka lat, bieżące decyzje RPP zwykle nie zmieniają miesięcznej raty do końca tego okresu.

Dlatego dwóch kredytobiorców z podobnym zadłużeniem może zupełnie inaczej odczuć tę samą zmianę stóp. Jeden zobaczy nową ratę po aktualizacji oprocentowania, drugi będzie czekał do końca okresu stałej stopy.

Ważne Czerwcowe 2,5 proc. nie daje więc gwarancji tańszego kredytu. Daje jednak argument, którego jeszcze niedawno brakowało: inflacja znalazła się dokładnie w celu NBP.

O ile może spaść rata kredytu po obniżce stóp? Przy 400 tys. zł nawet 250 zł miesięcznie

Kredyt na 400 tys. zł, 25 lat do spłaty i oprocentowanie 6,75 proc. daje ratę około 2765 zł miesięcznie. Jeśli oprocentowanie spadnie o 0,25 pkt proc., do 6,50 proc., rata zmniejszy się do około 2700 zł. W portfelu zostaje więc blisko 65 zł miesięcznie. Jedna obniżka nie robi jeszcze rewolucji. Znacznie ciekawiej wygląda seria ruchów.

Spadek oprocentowania o 0,5 pkt proc., do 6,25 proc., obniżyłby ratę tego samego kredytu do około 2640 zł , czyli o mniej więcej 125 zł miesięcznie .

, czyli o mniej więcej . Przy spadku o pełny 1 pkt proc. rata zeszłaby w okolice 2520 zł — niemal 250 zł mniej co miesiąc i około 3 tys. zł mniej w skali roku*.

Dla rodziny spłacającej kredyt hipoteczny różnica między jedną a kilkoma obniżkami jest więc ogromna. Pojedynczy ruch RPP może przejść niemal niezauważony w domowym budżecie, ale cały cykl obniżek zaczyna uwalniać setki złotych miesięcznie.

* Wyliczenie ma charakter przykładowy i zakłada raty równe oraz niezmienne pozostałe warunki kredytu. Faktyczna zmiana zależy od salda zadłużenia, okresu spłaty, rodzaju oprocentowania i zasad aktualizacji wskaźnika zapisanych w umowie.

Od czego zależy obniżka stóp procentowych? RPP patrzy nie tylko na inflację

Poziom 2,5 proc. wygląda bardzo dobrze, ale członkowie RPP nie patrzą wyłącznie na główny wskaźnik inflacji. Znaczenie mają również:

ceny usług,

wynagrodzenia,

popyt w gospodarce,

inflacja bazowa, która pomija ceny żywności i energii.

To ważne, ponieważ paliwa i żywność potrafią gwałtownie tanieć, a później równie szybko drożeć. Jeśli niższa inflacja wynika głównie z takich kategorii, Rada może chcieć poczekać na potwierdzenie trendu. Ekonomiści ING szacowali po publikacji danych GUS, że inflacja bazowa mogła pozostać w czerwcu w pobliżu 3,0–3,1 proc. rok do roku. Taki poziom nie przekreśla obniżek, lecz daje RPP argument za cierpliwością.

Dochodzi do tego sytuacja międzynarodowa. Ceny ropy, gazu i kurs złotego potrafią w krótkim czasie zmienić prognozy inflacji. Rada musi więc odpowiedzieć nie tylko na pytanie, gdzie ceny są dziś, lecz przede wszystkim — gdzie znajdą się za kilka kwartałów. Dlatego najbardziej realny scenariusz nie zakłada gwałtownego cięcia stóp po jednym odczycie GUS. Bardziej prawdopodobne jest czekanie na kolejne dane i sprawdzanie, czy inflacja rzeczywiście pozostaje blisko celu.

Kiedy mogą spaść raty kredytów? Teraz liczą się kolejne dane o inflacji

Teraz liczą się kolejne dane o inflacji. Jeśli ceny nadal będą rosły w tempie zbliżonym do celu NBP, pytanie o obniżki stóp może coraz częściej brzmieć: kiedy, a nie czy. Ryzyko jednak nie znika. Droższa energia, surowce lub ponowny wzrost inflacji mogą szybko odsunąć nadzieje na niższe raty. Jeszcze kilka tygodni temu rynek obawiał się podwyżek stóp, dziś — po odczycie 2,5 proc. — znów patrzy w stronę obniżek. Dla kredytobiorców raty jeszcze nie spadły. Droga do niższych miesięcznych płatności może być jednak krótsza, niż jeszcze niedawno zakładał rynek

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