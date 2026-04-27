Coraz częściej decyzja o pójściu na wesele zaczyna się nie od radości, lecz od kalkulatora. I od jednego pytania: ile włożyć do koperty, żeby nie wyjść na osobę skąpą? Podajemy aktualne stawki w zależności od stopnia pokrewieństwa i zażyłości z młodą parą.

Polacy dają coraz więcej do koperty na wesele. 55 proc. już podniosło kwoty

Jeszcze kilka sezonów temu goście zastanawiali się głównie, czy koperta będzie „odpowiednia”. W 2026 roku coraz częściej liczą już cały koszt udziału w weselu: prezent, dojazd, nocleg, ubranie i dzień wolny od pracy. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że:

55 proc. Polaków zwiększyło kwoty prezentów ,

, 38 proc. robi to, by wyrównać rosnące koszty wesel ,

, 17 proc. może pozwolić sobie na więcej dzięki lepszej sytuacji finansowej.

Z drugiej strony pojawia się wyraźna granica – finansowa i psychologiczna:

45 proc. ogranicza inne wydatki , by pójść na uroczystość

, by pójść na uroczystość 16 proc. rezygnuje z wesela właśnie przez koszty

To moment, w którym zwyczaj i tradycja zaczynają przegrywać z możliwościami finansowymi.

Ile kosztuje wesele w 2026 roku? Talerzyk nawet 600 zł, a ceny rosną o 15 proc.

Organizacja wesela staje się coraz droższa, a to automatycznie przekłada się na oczekiwania wobec gości. Dziś talerzyk kosztuje średnio 300–600 zł, a w większych miastach bywa znacznie drożej. Z kolei całe wesele dla 100 osób to wydatek rzędu 25 tys. – nawet 75 tys. zł, a czasem więcej.

Niektóre sale wpisują do umów możliwość podwyżek cen nawet o kilkanaście procent. W efekcie goście zaczynają przyjmować niepisaną zasadę: koperta powinna przynajmniej pokrywać koszt ich udziału. I tu pojawia się napięcie – bo przecież wesele to nie bilet wstępu.

Ile dać do koperty na wesele w 2026 roku? Aktualne kwoty dla rodziny, znajomych i świadków

Najczęściej powtarzające się kwoty w 2026 roku są już wyraźnie wyższe niż jeszcze 2–3 lata temu. W praktyce, w rozmowach i analizach branżowych, pojawiają się takie widełki:

znajomi: 800–1000 zł (para)

800–1000 zł (para) bliscy przyjaciele: 1000–1500 zł

1000–1500 zł dalsza rodzina: 1000–1400 zł

1000–1400 zł bliska rodzina: 1200–2000 zł

1200–2000 zł świadkowie: 1500–3000 zł

1500–3000 zł chrzestni: 2000–4000 zł

2000–4000 zł rodzice: 3000–10 000 zł (lub więcej)

To liczby orientacyjne, ale pokazują jedno – psychologiczna granica 1000 zł została już przekroczona.

Od czego zależy kwota w kopercie? Relacja, zarobki i koszt wesela decydują

Od czego tak naprawdę zależy to, ile powinniśmy włożyć do koperty na wesele w 2026 roku? Badania pokazują, że Polacy kierują się przede wszystkim relacją z parą młodą.

47 proc. bierze pod uwagę stopień pokrewieństwa

39 proc. patrzy na własne możliwości

30 proc. próbuje oszacować koszt wesela.

To prowadzi do nieformalnej „hierarchii kopert”, w której emocje mieszają się z kalkulacją.

Przykład Kasia i jej partner idą na wesele przyjaciółki. Talerzyk kosztuje 400 zł, więc dla dwóch osób to 800 zł. Dodają „coś od siebie” – kończy się na ok. 1100 zł. Taki schemat powtarza się coraz częściej.

Ile daje się do koperty w 2026 roku – tabela stawek dla gości weselnych

Typ relacji Kwota dla jednej osoby Kwota dla pary Znajomy 400–700 zł 800–1200 zł Przyjaciel 600–800 zł 1000–1500 zł Dalsza rodzina 500–700 zł 1000–1400 zł Bliska rodzina 700–1000 zł 1200–2000 zł Świadek – 1500–3000 zł Chrzestny – 2000–4000 zł Rodzice – 3000–10 000 zł

To zestawienie nie jest „cennikiem”, ale pokazuje aktualne realia społeczne.

Czy trzeba pokrywać koszt talerzyka? Coraz więcej gości mówi: nie

Niepisana zasada mówi: koperta powinna pokryć koszt udziału w weselu, jednak coraz więcej osób zaczyna ją kwestionować. Argumenty są proste: gość nie organizuje imprezy i nie zna dokładnych kosztów, a ponosi dodatkowe wydatki (dojazd, nocleg, strój). Dlatego pojawia się podejście bardziej elastyczne: daj tyle, ile możesz – nie tyle, ile „wypada”.

Nie wszystkich stać na wesele. Nawet 40 proc. Polaków rozważa odmowę

Najbardziej zaskakujący trend to rosnąca liczba odmów udziału w weselach. Według badań nawet 40 proc. Polaków rozważa odmowę zaproszenia z powodów finansowych. Szczególnie dotyczy to osób w wieku 30–39 i 50–59 lat. To zmiana kulturowa. Wesele przestaje być oczywistym wydarzeniem, a staje się decyzją finansową.

Czy koperta na wesele to obowiązek? Granica między tradycją a presją finansową

W polskiej kulturze prezent ślubny zawsze był formą wsparcia młodej pary. Dziś coraz częściej pojawia się pytanie, czy nie zmienia się w społeczne zobowiązanie. Wielu nowożeńców podkreśla: najważniejsza jest obecność, nie kwota. Ale równocześnie rzeczywistość pokazuje coś innego – goście wciąż liczą, porównują i dopasowują się do niepisanych standardów.

Ile wypada dać na wesele w 2026 roku? Najczęściej 1000–1500 zł od pary

Jeśli sprowadzić wszystko do jednego zdania, odpowiedź brzmi: najczęściej daje się dziś 1000–1500 zł od pary, ale wszystko zależy od relacji i możliwości. I właśnie ten drugi element zaczyna mieć coraz większe znaczenie.

Źrodła: