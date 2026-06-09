Dwie trzecie Polaków podróżujących za granicę rozważyłoby zmianę banku dla lepszych benefitów. Wyróżnia nas otwartość na agentów AI wspierających organizację wyjazdów – pokazuje najnowsze badanie Visa.

Benefity związane z podróżami wyróżniają banki na rynku

Jednym z najciekawszych wniosków z badania jest znacząca rola benefitów kartowych związanych z podróżami w kształtowaniu oczekiwań konsumentów. Usługi dodane, takie jak korzystne kursy wymiany walut, darmowe wypłaty z bankomatów za granicą, kompleksowe ubezpieczenie podróżne, dostęp do saloników lotniskowych, programy lojalnościowe czy zniżki partnerskie przestają być postrzegane jako dodatkowe udogodnienia. Często stają się integralną częścią samego wyjazdu. Tendencja ta jest jeszcze lepiej widoczna wśród podróżujących Polaków z wyższym dochodem, którzy częściej korzystają z usług dodanych związanych z podróżami.

W Polsce na szczycie benefitów oferowanych przez banki i wykorzystywanych podczas wyjazdów znajdują się: konta walutowe, darmowe lub preferencyjne przewalutowanie w ramach konta/karty i ubezpieczenie podróżne powiązane z kartą kredytową lub debetową. Lista „TOP-3” wygląda nieco inaczej w przypadku osób z wyższym dochodem, które również stawiają na konta walutowe oraz korzystne przewalutowanie, ale liczy się dla nich też aplikacja mobilna z funkcjami przydatnymi na wyjazdach.

Gotowość do płacenia za usługi dodane sygnałem nowych możliwości biznesowych

Rosnące znaczenie usług VAS (Value-Added Services) związanych z podróżami potwierdza również gotowość konsumentów do ponoszenia za nie dodatkowych opłat. Polacy o wyższych dochodach, którzy planują zagraniczny wyjazd, deklarują, że byliby skłonni płacić średnio 11 PLN miesięcznie za dostęp do opartego na AI narzędzia wspierającego planowanie podróży, 10 PLN za pakiet obejmujący benefity takie jak zniżki na wynajem samochodów za granicą, a 8 PLN za aplikację mobilną oferującą funkcje przydatne na wakacjach.

Warto zauważyć, że zarówno zamożniejsi polscy turyści, jak i pozostali respondenci wykazują zainteresowanie mniej oczywistymi usługami dodanymi. Przykładem może być pomoc concierge’a dla podróżujących – rozwiązanie, którym zainteresowany byłby około co szósty ankietowany z wyższym dochodem i co dziesiąty wśród pozostałych osób biorących udział w badaniu.

Wyniki te pokazują potencjał dla banków i dostawców usług płatniczych do rozwijania oferty obejmującej także wsparcie klientów podczas podróży, a nie tylko podstawowe usługi finansowe.

– Konsumenci coraz częściej oczekują od banków wsparcia wykraczającego poza same płatności, także podczas planowania i organizacji podróży. W Visa pomagamy partnerom łączyć benefity przydatne na wyjazdach z możliwościami opartymi na AI. Kolejnym krokiem jest handel agentowy, który ma sprawić, że planowanie podróży stanie się jeszcze wygodniejsze i bardziej intuicyjne, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa płatności i pełnej kontroli po stronie klienta – mówi Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce.

Dwie trzecie Polaków podróżujących za granicę rozważyłoby zmianę banku dla lepszych benefitów. Wyróżnia nas otwartość na agentów AI wspierających organizację wyjazdów – pokazuje najnowsze badanie Visa.

Podejście do wyjazdów nie zawsze zależy od dochodów

Co ciekawe, choć poziom dochodów ma znaczenie np. przy wyborze miejsca na wakacje, wiele elementów pozostaje wspólnych dla podróżujących, niezależnie od wysokości zarobków. Zamożniejsi konsumenci również chętnie podróżują w szczycie sezonu i wybierają wypoczynek w kraju.

Dwie trzecie Polaków planuje w tym roku podróże krajowe, a ponad połowa wyjazdy zagraniczne, przy czym co drugi polski turysta planuje wyjechać w szczycie sezonu wakacyjnego. Zamożniejsi podróżujący (aż ośmiu na dziesięciu z nich) częściej wybierają zagraniczne kierunki wyjazdów. Jednocześnie ponad połowa osób z tej grupy decyduje się na podróże w okresie największego ruchu turystycznego.

Ważne pozostaje pilnowanie założonego budżetu – deklaruje to ponad połowa ogółu badanych. Wśród zamożnych turystów podejście to jest bardzo zbliżone.

Podróż zaczyna się online: odmieniają ją AI i płatności cyfrowe

Dla wielu Polaków podróż zaczyna się dziś na długo przed wyjazdem – od planowania online i z wykorzystaniem różnych narzędzi cyfrowych. Coraz ważniejszą rolę na tym etapie odgrywa sztuczna inteligencja. Jeden na sześciu polskich turystów deklaruje, że korzysta z AI regularnie, a niemal co trzeci – okazjonalnie.

Narzędzia oparte na AI najczęściej pomagają im w wyszukiwaniu lokalnych rekomendacji i porad, znajdowaniu najlepszych ofert oraz służą jako źródło inspiracji. Wśród głównych korzyści wskazywane są: oszczędność czasu, dostępność przez całą dobę oraz łatwość użytkowania.

Dziś AI najczęściej pełni rolę asystenta, pomagając podróżującym wybierać kierunki wyjazdów, tworzyć plany podróży i organizować jej kluczowe elementy. Jednocześnie oczekiwania konsumentów zaczynają się zmieniać. Ponad połowa turystów z Polski deklaruje, że w pełni zaufałaby lub powierzyłaby wybrane zadania agentowi AI przy organizacji podróży. Wskaźnik ten jest jeszcze wyższy wśród zamożniejszych respondentów i wynosi 65%.

Cyfrowe płatności są integralną częścią planowania podróży online: od rezerwacji lotów i noclegów, po zakup dodatkowych usług. Trend ten widać również podczas podróży do krajów z inną walutą i zakupów na miejscu – dokładnie połowa Polaków wybiera wówczas płatność kartą, której używają na co dzień w swoim kraju. Dużą popularnością cieszą się także transakcje realizowane za pomocą smartfona, smartwatcha lub portfela cyfrowego – korzysta z nich ponad jedna trzecia respondentów.

Zachowania te pokazują wyraźną zmianę – podróż staje się dziś spójnym, cyfrowym doświadczeniem, w którym AI oraz płatności towarzyszą wielu użytkownikom na niemal każdym etapie wyjazdu.

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