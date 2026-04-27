Kluczową rolę w tym procesie odegrały technologie, w tym te Siemensa, wspierające wzrost wydajności, jakości i skali działania rozwijających się rodzimych przedsiębiorstw.

Na początku lat 90. Polska znalazła się w punkcie zwrotnym swojej historii. Przemysł mierzył się z niską produktywnością oraz papierowo-analogowym podejściem do zarządzania. Automatyzacja i cyfryzacja, a co za tym idzie – poprawa efektywności, pozwoliły szybko nadrabiać dystans do rynków Europy Zachodniej. Skalę zmiany odzwierciedlają dane makroekonomiczne: w ciągu ostatnich 35 lat PKB Polski wzrosło ponad trzykrotnie, co stanowi jeden z najlepszych wyników wśród krajów OECD. Dzięki temu nasz kraj awansował z gospodarczych peryferii do grona 20 największych gospodarek świata, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i według parytetu siły nabywczej.

Przemysł i infrastruktura – technologie w praktyce

Pierwsze projekty Siemensa w Polsce koncentrowały się na unowocześnianiu przemysłu ciężkiego. W latach 90. realizowano modernizacje w sektorze hutniczym i wydobywczym poprzez popularyzację stosowania sterowników oraz systemów wizualizacji procesów. Dla hut i kopalni oznaczało to większą stabilność produkcji, lepszą kontrolę jakości oraz wzrost efektywności. Od samego początku ważnym elementem działalności Siemensa w Polsce była współpraca z lokalnymi zakładami, integratorami i inżynierami, co pozwalało rozwijać kompetencje techniczne rodzimych specjalistów.

35 lat przełomowych technologii Siemensa dla polskiej gospodarki

W kolejnych latach Siemens uczestniczył w realizacji licznych projektów o znaczeniu ogólnokrajowym, konsekwentnie łącząc globalne zaplecze technologiczne z lokalną ekspertyzą i wykonawstwem. Jedną ze sztandarowych realizacji tego typu był Stadion PGE Narodowy. W oddanym do użytku przed EURO 2012 kompleksowym obiekcie wykorzystano zintegrowany system zarządzania instalacjami technicznymi i bezpieczeństwem dostarczony przez Siemensa. Z kolei w nowym terminalu Portu Lotniczego we Wrocławiu, dzięki współpracy z lokalnym partnerem, wdrożono nowoczesny, zautomatyzowany system transportu i sortowania bagażu.

Ważnym obszarem działalności firmy jest także transport publiczny. Siemens dostarczał m.in. pierwsze jednopokładowe pociągi Inspiro dla Metra Warszawskiego oraz wielosystemowe lokomotywy do międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego m.in. dla PKP Intercity czy PKP Cargo.

Istotną rolę odgrywają także inwestycje środowiskowe i przemysłowe Siemensa w Polsce. Przy rozbudowie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie, jednym z największych projektów środowiskowych po 1989 roku, firma dostarczyła rozwiązania z zakresu automatyki procesowej, sterowania i pomiarów. Projekt, realizowany z udziałem lokalnych wykonawców i specjalistów, umożliwił spełnienie unijnych norm środowiskowych oraz znaczącą poprawę jakości wody. Z kolei fabryka silników Mercedesa w Jaworze – nowoczesny zakład zaprojektowany w oparciu o technologie automatyzacji i cyfrowego sterowania Siemensa – stała się pionierem fabryk nowej generacji budowanych w Polsce.

Cyfryzacja, dane i kolejne etapy rozwoju

Dziś polski przemysł jest już na dużo bardziej zaawansowanym etapie – przestaliśmy gonić europejski peleton stopniowo wysuwając się na jego czoło i wyznaczając kierunki dalszego rozwoju. Na całym świecie coraz bardziej znacząca staje się zdolność efektywnego wykorzystania danych oraz sprawnego podejmowania decyzji w oparciu o nie. Innowacje technologiczne, sztuczna inteligencja czy cyfrowe bliźniaki pozwalają firmom ograniczać ryzyka, trafniej planować inwestycje i zwiększać elastyczność działania w dynamicznym otoczeniu rynkowym. Wszystko to jest celem rozwiązań Siemensa projektowanych z myślą o przyszłości polskiej gospodarki.

35 lat sukcesów w Siemensa w Polsce to również 35 lat sukcesów polskich przedsiębiorców. Jest to wynikiem pracy – współpracy! – tysięcy ludzi: naszych zespołów w całym kraju, klientów i partnerów. Dziękujemy za zaufanie i gotowość do wspólnego budowania rozwiązań opartych na realnych potrzebach biznesu. Wierzymy, że dzięki połączeniu lokalnych kompetencji z globalnym know-how realnie wzmacniamy konkurencyjność polskiego przemysłu. Jesteśmy – i zamierzamy pozostać – partnerem firm, które myślą o rozwoju w perspektywie kolejnych dekad – mówi Maciej Zieliński, prezes Siemens Sp. z o.o.

Siemens – globalny partner polskiej gospodarki

Podejście Siemensa do rozwoju w Polsce wpisuje się w ideę tzw. local content. Zakłada ona rozwój lokalnych łańcuchów dostaw, ścisłą współpracę z rodzimymi firmami oraz inwestowanie w kompetencje inżynierskie i transfer technologii. Siemens konsekwentnie łączy globalne rozwiązania z lokalnym wykonawstwem, integracją systemów, serwisem i utrzymaniem – realizowanymi przez zespoły i partnerów w Polsce. Tak rozumiane podejście local content wzmacnia bezpieczeństwo całych łańcuchów wartości, konkurencyjność przemysłu i odporność gospodarki w długim okresie, a jednocześnie pozwala budować trwały ekosystem oparty na zaufaniu i współpracy.

Obecnie Siemens w Polsce (wszystkie spółki grupy, w tym Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Mobility) tworzy strukturę obejmującą ponad 1 680 pracowników, około 11 000 klientów oraz dziesiątki partnerów technologicznych. Patrzymy w przyszłość z przekonaniem, że technologie rozwijane i wdrażane wspólnie z lokalnymi partnerami będą nadal wzmacniać polski przemysł i gospodarkę. To podejście sprawdzało się przez ostatnich 35 lat i pozostaje fundamentem naszej obecności w Polsce – dodaje Maciej Zieliński.

