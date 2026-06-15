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Świat

Ruch w cieśninie Ormuz wraca do normy? Trump o „bezpiecznej autostradzie”

Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Trump: statki załadowane ropą zaczęły płynąć przez cieśninę OrmuzShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:57

Donald Trump przekazał w poniedziałek, że z rejonu Cieśniny Ormuz zaczęły wypływać statki, w tym jednostki załadowane ropą naftową. Jak podkreślił, południowy odcinek szlaku żeglugowego ma być całkowicie bezpieczny.

„Statki zaczynają wypływać z cieśniny Ormuz, wiele z nich załadowanych ropą. Płyną południową »Autostradą«, która jest całkowicie bezpieczna, zabezpieczona i nieskazitelna. Są też inne szlaki podróży!!!” - napisał Trump na Truth Social, nie rozwijając swojej wypowiedzi.

Południowa „autostrada”, o której mówił, to najpewniej szlak wodny prowadzący statki bliżej wybrzeża Omanu. Tamtędy jeszcze przed porozumieniem z Iranem wojsko USA potajemnie miało przeprowadzać tankowce wypływające z Zatoki Perskiej. Według wcześniejszych wypowiedzi Trumpa, w ten sposób na rynek trafiło 100 mln baryłek ropy naftowej.

W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły. Ropa Brent - o ok. 5 proc., do 83 dolarów za baryłkę.

Wcześniej o wzmożeniu ruchu przez Ormuz mówił też wiceprezydent J.D. Vance w wywiadzie dla CNBC. Zarówno on, jak i Trump przekonywali, że ruch odbywa się bez pobierania opłat od statków przez władze Iranu. Przeciwne informacje podała irańska agencja Fars, lecz Vance twierdzi, że irańskie media starają się w ten sposób „sprzedać” porozumienie na użytek wewnętrzny w Iranie, a ofiarami dezinformacji padają też m.in. izraelskie media.

Źródło: PAP

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Donald Trumpropa naftowacieśnina Ormuz

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