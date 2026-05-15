Izrael i Liban zgodziły się na przedłużenie rozejmu. USA pośredniczyły w rozmowach

Departament Stanu: rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o 45 dni
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:57

Amerykański Departament Stanu poinformował w piątek, że Izrael i Liban osiągnęły porozumienie w sprawie przedłużenia rozejmu o następne 45 dni. Decyzję poprzedziła trzecia runda negocjacji prowadzonych od czwartku w Waszyngtonie między przedstawicielami obu krajów.

Na początku marca Izrael rozpoczął intensywną operację w Libanie przeciwko proirańskiemu Hezbollahowi. Ta pozostająca poza kontrolą rządu w Bejrucie grupa włączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu.

Od 16 kwietnia obowiązuje rozejm, mimo to niemal codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów.

Armia izraelska zajęła pas przygraniczny na południu Libanu i chce tam stworzyć strefę buforową. W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło ponad 2,8 tys. osób. Izraelska armia podała, że w walkach zginęło kilkunastu żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska. (PAP)

Źródło: PAP

