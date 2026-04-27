Eksodus kapitału i wizy do USA

Prywatne odrzutowce, załadowane ponoć bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Orbána, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą – napisał brytyjski dziennik „The Guardian”. Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia premiera rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA.

Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbána wyborach z 12 kwietnia trzech członków jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

Oskarżenia o transfery majątków i blokady NAV

Również przyszły premier Péter Magyar oskarżył w sobotę „powiązanych z Orbánem oligarchów” o transferowanie majątków za granicę, wymieniając ZEA, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogána – polityka związanego z Orbánem, który znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które „wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów”, a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów „powiązanych z mafią”. Dodał, że kilka rodzin już opuściło Węgry, wypisując dzieci ze szkół – wśród nich mają być krewni Lőrinca Mészárosa, jednego z najbogatszych Węgrów.

Obawa przed nacjonalizacją i niszczenie dowodów

Węgierskie niezależne media – portale VSquare i 444 – podały, że osoby z otoczenia Orbána przenoszą majątki w obawie przed przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez nowy rząd. Proceder ten miał się rozpocząć już w marcu, jeszcze przed głosowaniem.

Magyar ostrzegał również, że w ostatnich tygodniach dochodziło do niszczenia dokumentów na dużą skalę w ministerstwach i instytucjach bliskich Fideszowi, co ma uniemożliwić rozliczenie ustępującej ekipy.

Stany Zjednoczone jako „Plan B”

„Guardian” poinformował, że sam Viktor Orbán uda się do USA w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które ruszają 11 czerwca. Choć dokładny cel podróży nie jest znany, jego córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku już zeszłego lata.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA są postrzegane jako bezpieczna przystań.

„Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbána” – ocenił Panyi.

Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze, licząc na zatrudnienie w think tankach powiązanych z Partią Republikańską.