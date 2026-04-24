Starszy sierżant Gannon Ken Van Dyke, który uczestniczył w przygotowaniach do tej operacji, został oskarżony o wykorzystanie poufnych informacji rządowych dla własnych korzyści, kradzież informacji niepublicznych, oszustwa i nielegalne transakcje finansowe - napisano w komunikacie. „Naszym mężczyznom i kobietom w mundurach powierza się utajnione informacje, by wykonali swoją misję tak bezpiecznie i skutecznie, jak to możliwe, i nie wolno im używać tych wysoce wrażliwych informacji dla własnych korzyści finansowych” - oświadczył p.o. prokuratora generalnego Todd Blanche.

Rynki predykcyjne: pierwsza takie aresztowanie

Agencja Reutera podkreśliła, że jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy ministerstwo sprawiedliwości USA postawiło zarzuty dotyczące użycia poufnych informacji w zakładach na giełdach predykcyjnych. Po operacji z 3 stycznia, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali Maduro w Caracas, media zwróciły uwagę na podejrzane transakcje na platformie Polymarket. Anonimowy inwestor w tygodniach poprzedzających operację kupował kontrakty przewidujące atak USA na Wenezuelę i zarobił na tym 410 tys. dolarów.

Rynki predykcyjne, takie jak Polymarket, oferują możliwość zakupu kontraktów „tak” lub „nie” dotyczących przyszłych zdarzeń, od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Stwarza to okazje do olbrzymich zysków dla osób dysponujących poufnymi informacjami.