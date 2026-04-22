Ostrzał statku w cieśninie Ormuz. Kilka godzin po przedłużeniu zawieszenia broni

Do incydentu doszło około godziny 5.55 czasu polskiego. Jak przekazało Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO), do cywilnej jednostki zbliżył się irański okręt wojskowy, który następnie oddał strzały w kierunku statku. Pociski trafiły w rejon mostka, powodując jego uszkodzenie.

Nie odnotowano ofiar wśród załogi ani wycieku paliwa czy innych substancji niebezpiecznych. Statek nie stanął w ogniu, a sytuacja została opanowana bez eskalacji na miejscu. Mimo to zdarzenie wywołało poważne obawy wśród operatorów transportu morskiego i armatorów korzystających z tej trasy.

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z kluczowych szlaków dla światowego handlu ropą naftową — według szacunków przez ten wąski akwen przepływa nawet około 20 proc. globalnych dostaw surowca. Każde zakłócenie ruchu w tym rejonie natychmiast przekłada się na sytuację na rynkach energetycznych.

Napięcia Iran–USA i decyzja Donalda Trumpa

Do ostrzału doszło zaledwie kilka godzin po decyzji Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni obowiązującego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rozejm, wprowadzony dwa tygodnie wcześniej, ma obowiązywać do momentu przedstawienia przez Teheran nowej propozycji zakończenia konfliktu.

Amerykańska administracja utrzymuje jednocześnie blokadę irańskich portów, co stanowi istotny element presji ekonomicznej na władze w Teheranie. Według analityków decyzja o przedłużeniu zawieszenia broni ma charakter taktyczny i ma dać czas na dalsze negocjacje, jednak incydenty takie jak ostrzał statku znacząco komplikują sytuację.

Groźby Iranu wobec państw Zatoki Perskiej

Równolegle do działań militarnych pojawiły się ostre deklaracje ze strony irańskich władz wojskowych. Dowódca lotnictwa Iranu, Madżida Musawiego, zapowiedział, że w przypadku wznowienia działań zbrojnych Teheran może uderzyć w infrastrukturę naftową państw regionu.

W wypowiedzi dla mediów państwowych podkreślił, że kraje, które udostępnią swoje terytorium lub instalacje do działań przeciwko Iranowi, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami gospodarczymi. W praktyce oznacza to groźbę sparaliżowania wydobycia ropy w państwach Zatoki Perskiej, co miałoby globalne skutki dla rynku energii.

Cieśnina Ormuz jako punkt zapalny konfliktu

Konflikt zbrojny rozpoczął się 28 lutego, kiedy działania militarne przeciwko Iranowi podjęły Stany Zjednoczone i Izrael. W odpowiedzi Teheran zdecydował się na blokadę cieśniny Ormuz, co natychmiast odbiło się na światowych cenach ropy.

Od tego czasu bezpieczeństwo żeglugi w regionie pozostaje jednym z głównych tematów rozmów dyplomatycznych. Eksperci zwracają uwagę, że nawet pojedyncze incydenty z użyciem siły mogą prowadzić do gwałtownych reakcji rynków oraz zwiększenia obecności wojskowej w rejonie.

Sytuacja w cieśninie Ormuz pozostaje niestabilna, a każdy kolejny epizod z udziałem sił zbrojnych zwiększa ryzyko szerszej eskalacji konfliktu, który już teraz wpływa na globalną gospodarkę.