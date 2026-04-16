Spór o sankcje wobec Rosji. Słowacja może je zablokować

Szef MSZ Słowacji: zamierzamy blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:06

Słowacja zapowiedziała możliwość zablokowania przyjęcia 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, jeśli nie uzyska gwarancji wznowienia pracy rurociągu Przyjaźń – poinformował w czwartek szef słowackiego MSZ Juraj Blanar. Jednocześnie podkreślił, że Bratysława nie będzie sprzeciwiać się unijnej pożyczce dla Ukrainy.

Słowacja grozi wetem wobec 20. pakietu sankcji UE

Blanar, który uczestniczył w posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. europejskich, poinformował, że Słowacja chce blokować 20. pakiet sankcji wobec Rosji do czasu uzyskania gwarancji wznowienia działalności ropociągu Przyjaźń, który został uszkodzony na zachodzie Ukrainy w wyniku rosyjskiego ataku.

Minister powiedział, że rząd Słowacji domaga się jasnej, przejrzystej i możliwej do zweryfikowania deklaracji, iż rurociąg przeznaczony do przesyłu ropy z Rosji zostanie ponownie uruchomiony.

Blanar przypomniał, że w przeszłości przedstawiciele słowackiego rządu twierdzili, iż będą popierać sankcje wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę, o ile nie będą one szkodzić interesom Słowacji. Węgry i Słowacja wypowiedziały się przeciwko nowemu pakietowi sankcji podczas lutowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Rosyjska ropa przestała płynąć rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę do Słowacji i na Węgry pod koniec stycznia. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie oskarżały Kijów, że zwleka z naprawą ropociągu i wznowieniem tranzytu z powodów politycznych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wtorkowej wizyty w Niemczech powiedział, że uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku rurociąg zacznie działać do końca kwietnia. Premier Słowacji Robert Fico podawał to w wątpliwość.

Słowacja popiera unijną pożyczkę dla Ukrainy

Blanar powiedział posłom, że Słowacja nie będzie blokować unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Podkreślił, że nie oznacza to partycypowania w gwarancjach przy jej zaciąganiu. Zwrócił uwagę, że rząd Ficy uważa, iż pożyczka ma posłużyć do dalszego finansowania wojny na Ukrainie, z czym Bratysława się nie zgadza.

Według Blanara stanowisko powstającego nowego rządu węgierskiego wskazuje, że jest on gotowy poprzeć udzielenie Ukrainie unijnej pożyczki, którą blokował ustępujący premier Viktor Orban. Słowacki premier i sojusznik Orbana Robert Fico w marcu mówił w związku z pożyczką, że Słowacja jest gotowa przejąć pałeczkę po Węgrzech w sprawie blokowania unijnych pieniędzy dla Ukrainy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Piotr Górecki (PAP)

ptg/ ap/

Źródło: PAP

