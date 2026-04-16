Szef Pentagonu Pete Hegseth zwrócił się w czwartek do Iranu, by „wybrał mądrze” i zawarł porozumienie. W przeciwnym razie amerykańskie siły wznowią działania zbrojne, w tym zbombardują infrastrukturę energetyczną - zagroził.
- Jeśli Iran wybierze źle, będą mieć blokadę i bomby spadające na infrastrukturę i energię - oświadczył Hegseth na konferencji prasowej w Pentagonie.
Przyznał, że USA widzą, jak Irańczycy „odkopują” pociski i wyrzutnie. Zaznaczył, że Iran nie ma możliwości produkcji nowego uzbrojenia. (PAP)
Źródło: PAP
