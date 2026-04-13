Peter Magyar, lider Tiszy, zaapelował w poniedziałek do prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka o niezwłoczne zwołanie inauguracyjnego posiedzenia parlamentu. Jego ugrupowanie, po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów z niedzielnych wyborów, zdobyło 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie.
- Oczekujemy niewielkich zmian na korzyść Tiszy, które mogą nam dać 141 czy 142 mandaty po uzyskaniu pełnych wyników wyborów - powiedział Magyar, rozpoczynając swoją konferencję prasową w Budapeszcie.
- Prezydent nie może czekać na ostatni możliwy termin inauguracji parlamentu, czyli 12 maja, ale musi jak najszybciej zwołać sesję inauguracyjną - zaapelował Magyar. - Nie możemy marnować czasu. Węgry znajdują się w trudnej sytuacji w wielu kwestiach - dodał.
Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób. (PAP)
