Tisza z większością konstytucyjną. Magyar apeluje do prezydenta o pilne działania

To on doprowadził do upadku Viktora Orbana. Kim jest Peter Magyar, nowy premier Węgier?
Magyar: wzywam prezydenta do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu
oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 15:08

Peter Magyar, lider Tiszy, zaapelował w poniedziałek do prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka o niezwłoczne zwołanie inauguracyjnego posiedzenia parlamentu. Jego ugrupowanie, po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów z niedzielnych wyborów, zdobyło 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie.

- Oczekujemy niewielkich zmian na korzyść Tiszy, które mogą nam dać 141 czy 142 mandaty po uzyskaniu pełnych wyników wyborów - powiedział Magyar, rozpoczynając swoją konferencję prasową w Budapeszcie.

- Prezydent nie może czekać na ostatni możliwy termin inauguracji parlamentu, czyli 12 maja, ale musi jak najszybciej zwołać sesję inauguracyjną - zaapelował Magyar. - Nie możemy marnować czasu. Węgry znajdują się w trudnej sytuacji w wielu kwestiach - dodał.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób. (PAP)

Autopromocja
381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
Źródło: PAP

