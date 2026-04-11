Estonia zbroi się na potęgę. Nowa broń zmienia zasady gry

Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych podpisało z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin umowę na dostawę kolejnych trzech wyrzutni rakietowych HIMARS wraz z amunicją i wyposażeniem. Systemy mają dotrzeć do kraju w 2027 roku - poinformował w sobotę resort obrony Estonii.
„Dodatkowe systemy HIMARS zapewnią estońskiej armii oraz NATO niezbędną zdolność do przeprowadzania uderzeń na duże odległości, znacząco wzmacniając zarówno nasze niezależne możliwości obronne, jak i odstraszanie" – powiedział minister obrony Hanno Pevkur. Podkreślił, że pogłębienie współpracy z Lockheed Martin będzie również bezpośrednio wspierać rozwój estońskiego przemysłu zbrojeniowego.
HIMARS w Estonii. Nowe możliwości obronne i odstraszanie NATO
Zawarta umowa przewiduje inwestycę w wysokości ok. 11 mln dolarów w estoński sektor obronny. Jak przekazało Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych z siedzibą w Tallinnie (RKIK), projekt ten zostanie połączony z równoległymi inwestycjami w innych krajach - na Łotwie, Litwie, Polsce oraz w Finlandii, tak, by zapewnić szersze regionalne wsparcie dla dostarczonych systemów uzbrojenia.
Zasięg HIMARS ponad 300 km. Kluczowa broń Estonii
Pierwsze sześć wyrzutni rakiet HIMARS dotarło do Estonii w ubiegłym roku. Zainstalowane na platformach mobilnych, np. na wielokołowych wojskowych ciężarówkach, umożliwiają ostrzał celów znajdujących się w odległości ponad 300 km
