Estonia zbroi się na potęgę. Nowa broń zmienia zasady gry

„Dodatkowe systemy HIMARS zapewnią estońskiej armii oraz NATO niezbędną zdolność do przeprowadzania uderzeń na duże odległości, znacząco wzmacniając zarówno nasze niezależne możliwości obronne, jak i odstraszanie" – powiedział minister obrony Hanno Pevkur. Podkreślił, że pogłębienie współpracy z Lockheed Martin będzie również bezpośrednio wspierać rozwój estońskiego przemysłu zbrojeniowego.

HIMARS w Estonii. Nowe możliwości obronne i odstraszanie NATO

Zawarta umowa przewiduje inwestycę w wysokości ok. 11 mln dolarów w estoński sektor obronny. Jak przekazało Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych z siedzibą w Tallinnie (RKIK), projekt ten zostanie połączony z równoległymi inwestycjami w innych krajach - na Łotwie, Litwie, Polsce oraz w Finlandii, tak, by zapewnić szersze regionalne wsparcie dla dostarczonych systemów uzbrojenia.

Zasięg HIMARS ponad 300 km. Kluczowa broń Estonii

Pierwsze sześć wyrzutni rakiet HIMARS dotarło do Estonii w ubiegłym roku. Zainstalowane na platformach mobilnych, np. na wielokołowych wojskowych ciężarówkach, umożliwiają ostrzał celów znajdujących się w odległości ponad 300 km