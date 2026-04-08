Polak zatrzymany po wypadku pociągu TGV. Śledczy nie mają wątpliwości

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych, dokładnie o 6.48, na przejeździe kolejowym pomiędzy miejscowościami Béthune i Lens. Pociąg dużych prędkości TGV, jadący z Dunkierki do Paryża, poruszał się z prędkością około 130–140 km/h. Na pokładzie znajdowało się 246 pasażerów.

W momencie przejazdu przez torowisko doszło do zderzenia z ciężarówką, która znalazła się na przejeździe. Siła uderzenia była na tyle duża, że poważnie uszkodzona została zarówno jednostka trakcyjna, jak i elementy infrastruktury kolejowej. Część pasażerów odniosła obrażenia, a służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do ewakuacji podróżnych i transportu rannych do pobliskich szpitali.

Zakłócenia w ruchu kolejowym okazały się znaczące. Prezes francuskich kolei państwowych SNCF Jean Castex poinformował o wstrzymaniu ruchu na tej linii na co najmniej tydzień, co wpłynęło na funkcjonowanie jednego z ważniejszych połączeń w regionie.

Transport sprzętu wojskowego i rola cywilnego kierowcy

Ciężarówka uczestnicząca w wypadku przewoziła mobilny most wojskowy, który wcześniej był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii. Francuskie siły zbrojne potwierdziły wojskowy charakter ładunku, jednak sam kierowca nie był żołnierzem, lecz cywilnym operatorem transportu.

Ten element sprawy zwrócił szczególną uwagę śledczych. Transport ciężkiego sprzętu wojskowego przez podmioty cywilne jest dopuszczalny, ale podlega określonym procedurom bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przekraczaniu infrastruktury kolejowej. Eksperci ds. transportu wskazują, że tego typu ładunki wymagają precyzyjnej koordynacji oraz odpowiednich zezwoleń, a każde odstępstwo od procedur może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Zarzuty dla polskiego kierowcy i śledztwo prokuratury

Polski kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut umyślnego naruszenia obowiązku bezpieczeństwa. Francuska prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, co oznacza, że śledczy biorą pod uwagę poważne naruszenia przepisów.

Kluczowym elementem dochodzenia jest ustalenie, dlaczego ciężarówka znalazła się na torach w momencie nadjeżdżającego pociągu. Analizowane są m.in. sygnalizacja świetlna na przejeździe, ewentualne błędy ludzkie oraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzane są również zapisy z monitoringu oraz dane z systemów sterowania ruchem kolejowym.

Z dostępnych informacji wynika, że przejazd był wyposażony w standardowe zabezpieczenia, co dodatkowo komplikuje sytuację kierowcy. Jeśli potwierdzi się, że zignorował sygnały ostrzegawcze, może mu grozić surowa odpowiedzialność karna.

Debata o bezpieczeństwie przejazdów kolejowych we Francji

Wypadek wywołał szeroką dyskusję we Francji na temat bezpieczeństwa przejazdów kolejowych oraz organizacji transportu ciężkiego sprzętu, w tym wojskowego. Choć przejazdy kolejowe są wyposażane w coraz nowocześniejsze systemy zabezpieczeń, wciąż dochodzi na nich do groźnych zdarzeń.

Według danych francuskich służb transportowych, każdego roku na przejazdach kolejowych dochodzi do kilkudziesięciu poważnych wypadków, z czego część kończy się ofiarami śmiertelnymi. Najczęstszą przyczyną pozostaje ignorowanie sygnalizacji przez kierowców lub błędna ocena sytuacji.

Eksperci podkreślają, że szczególne ryzyko wiąże się z transportem ładunków ponadnormatywnych, takich jak elementy infrastruktury wojskowej. W takich przypadkach nawet chwilowe zatrzymanie pojazdu na torach może mieć katastrofalne skutki.