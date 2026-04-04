Według danych rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych powodzie o różnym nasileniu wystąpiły w co najmniej 32 regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja rozwinęła się jednak na Kaukazie Północnym, gdzie ukształtowanie terenu i intensywne opady stworzyły szczególnie niebezpieczne warunki hydrologiczne.

W Dagestanie – republice liczącej ponad 3 miliony mieszkańców – ogłoszono stan wyjątkowy w trzech okręgach i pięciu największych miastach, w tym w Machaczkale. Intensywne deszcze doprowadziły do osunięć ziemi, lawin skalnych oraz zawalenia co najmniej jednego mostu, co dodatkowo utrudniło akcje ratunkowe.

Według oficjalnych informacji ewakuowano ponad 3300 osób, a już cztery dni po rozpoczęciu powodzi zalanych było około 800 domów. Skala strat materialnych rośnie z każdym kolejnym dniem, a wiele miejscowości pozostaje odciętych od świata.

Powódź w Dagestanie i Czeczenii – dramat mieszkańców

W Machaczkale mieszkańcy zmagają się nie tylko z zalanymi ulicami, ale również z poważnymi brakami w dostępie do podstawowych usług. Przerwy w dostawach prądu trwają tam godzinami, a miejscami – nawet całymi dniami. Problemy dotyczą również dostępu do wody pitnej oraz łączności komórkowej.

Jedna z mieszkanek miasta relacjonowała, że od kilku dni jej rodzina nie ma możliwości gotowania, ponieważ korzysta z kuchenki elektrycznej. W takich sytuacjach pomoc zapewniają głównie bliscy i sąsiedzi.

Podobny obraz wyłania się z Czeczenii. Tam powódź uszkodziła ponad 1800 domów, a częściowe zniszczenie tamy na wschodzie republiki zwiększyło ryzyko dalszych podtopień. Władze również zdecydowały się na wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Brak reakcji władz i rola wolontariuszy

W obu regionach coraz wyraźniej widoczna jest rosnąca frustracja mieszkańców wobec działań władz. Wielu z nich wskazuje, że pomoc państwa była spóźniona i niewystarczająca. W praktyce to lokalne społeczności i wolontariusze odegrali kluczową rolę w ewakuacji i organizacji pomocy.

W Groznym spontanicznie zorganizowano akcję wsparcia – mieszkańcy przyjeżdżali na centralny plac, by zabierać poszkodowanych do swoich domów. Dzięki temu w ciągu jednej nocy udało się zapewnić schronienie wszystkim ewakuowanym osobom.

W Dagestanie działa m.in. organizacja charytatywna Nadzieżda, która zebrała ponad 50 milionów rubli, czyli około 2,3 miliona złotych, na pomoc dla poszkodowanych rodzin. To wsparcie znacząco przewyższa skalę jednorazowych wypłat oferowanych przez władze.

Odszkodowania i skala strat po powodzi

Decyzje administracyjne dotyczące pomocy finansowej spotkały się z ostrą krytyką. Władze regionalne zapowiedziały, że jednorazowe wsparcie wyniesie maksymalnie 16 tysięcy rubli (około 739 zł), co jest kwotą niższą niż lokalna płaca minimalna.

Rodziny, które straciły cały dobytek, mogą liczyć na około 157 tysięcy rubli, czyli 7256 zł. Zdaniem wielu mieszkańców są to środki niewystarczające, zwłaszcza w kontekście skali zniszczeń.

Tymczasem na poziomie federalnym Rosja przeznaczyła w 2025 roku ponad 9 miliardów rubli (około 415 milionów złotych) na działania przeciwpowodziowe. Eksperci wskazują jednak, że środki te są dalece niewystarczające wobec rosnącej częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Przyczyny powodzi i błędy urbanistyczne

Specjaliści podkreślają, że katastrofa ma nie tylko charakter naturalny, ale również systemowy. W ostatnich latach w wielu regionach Rosji dochodziło do niekontrolowanej zabudowy terenów zalewowych, co znacząco zwiększyło ryzyko strat.

Ekspert ds. środowiska Jewgienij Simonow zwraca uwagę, że dawniej społeczności lokalne unikały budowania w miejscach narażonych na powodzie lub były przygotowane na sezonowe zalania. Współczesna urbanizacja doprowadziła do utraty tej wiedzy i większej podatności na katastrofy.

Dodatkowo zmiany klimatyczne nasilają ekstremalne zjawiska pogodowe. Rosyjska służba meteorologiczna Rosgidromet już wcześniej ostrzegała przed ryzykiem intensywnych opadów, jednak ostrzeżenia te nie przełożyły się na odpowiednie przygotowanie infrastruktury.

„Musimy negocjować z wodą”. Kontrowersyjne wypowiedzi urzędników

W obliczu rosnącej liczby powodzi niektórzy przedstawiciele władz zaczynają prezentować podejście, które budzi zdziwienie i krytykę opinii publicznej. Burmistrz miasta Olekminsk w Jakucji, Paweł Romanienko, zasugerował, że zamiast walczyć z żywiołem, należy się do niego dostosować.

– Musimy negocjować z wodą, a nie z nią walczyć – stwierdził, proponując jednocześnie ograniczenie kosztownych działań, takich jak wywożenie śniegu, na rzecz prac melioracyjnych.

Wypowiedź ta została odebrana przez wielu mieszkańców jako symbol bezradności administracji wobec narastających problemów klimatycznych i infrastrukturalnych.

Powodzie w Rosji jako rosnące zagrożenie klimatyczne

Eksperci zwracają uwagę, że obecna sytuacja wpisuje się w szerszy trend obserwowany w Rosji i innych częściach świata. Coraz częstsze i intensywniejsze opady, połączone z gwałtownym topnieniem śniegu, prowadzą do nagłych i trudnych do opanowania powodzi.

W regionach takich jak Kaukaz czy Syberia dodatkowym problemem jest brak nowoczesnej infrastruktury przeciwpowodziowej oraz niewystarczające inwestycje w systemy ostrzegania i zarządzania kryzysowego.

W efekcie kolejne katastrofy naturalne nie tylko niszczą domy i drogi, ale również pogłębiają społeczne napięcia i brak zaufania do instytucji państwowych.