Nie żyje Chuck Norris. Legenda kina akcji miała 86 lat

Bliscy aktora przekazali komunikat, w którym poinformowali o jego odejściu, podkreślając, że ostatnie chwile spędził w spokoju i w otoczeniu najbliższych. Z przekazanych informacji wynika, że jeszcze dzień wcześniej miał pozostawać w dobrym nastroju i nie wskazywało nic na nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

W oficjalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślono, że Norris był człowiekiem głęboko wierzącym, konsekwentnie realizującym swoje cele i oddanym rodzinie. Rodzina poprosiła jednocześnie o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Kariera Chucka Norrisa. Od Drogi Smoka po Texas Ranger

Chuck Norris zapisał się w historii kina przede wszystkim jako ikona filmów akcji lat 80. i 90. XX wieku. Szeroką rozpoznawalność przyniosły mu role w produkcjach takich jak „Zaginiony w akcji” czy „The Delta Force”, w których wcielał się w niepokonanych bohaterów.

Największą popularność zdobył jednak dzięki serialowi „Walker, Texas Ranger”, emitowanemu przez stację CBS w latach 1993–2001. Jako Cordell Walker stał się symbolem twardego stróża prawa, łączącego umiejętności walki z silnym kodeksem moralnym.

W późniejszych latach Norris ograniczył aktywność aktorską. Jednym z jego ostatnich występów była rola w filmie „Niezniszczalni 2” z 2012 roku, gdzie pojawił się u boku innych legend kina akcji.

Sztuki walki Chuck Norris. Mistrz karate i droga do sławy

Zanim Norris trafił do Hollywood, zbudował swoją pozycję jako zawodowy karateka. Posiadał czarne pasy w kilku stylach sztuk walki i wielokrotnie zdobywał tytuły mistrzowskie. Jego doświadczenie sportowe stało się fundamentem późniejszej kariery filmowej.

W 1989 roku został uhonorowany gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood, co potwierdziło jego znaczenie dla amerykańskiej kultury popularnej. Co istotne, w 2010 roku otrzymał honorowy tytuł Texas Rangera, co było symbolicznym nawiązaniem do jego najbardziej znanej roli.

Chuck Norris i Bruce Lee. Kultowa relacja i wspólny film

Jednym z ważnych rozdziałów w życiu Norrisa była znajomość z Bruce’em Lee. Obaj trenowali razem w latach 60., a ich relacja przerodziła się w przyjaźń opartą na wspólnej pasji do sztuk walki.

Wystąpili razem w filmie „Droga smoka” z 1972 roku. Scena pojedynku obu mistrzów do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej kultowych w historii kina sztuk walki i znacząco wpłynęła na rozwój gatunku.

Życie prywatne Chucka Norrisa. Rodzina i ostatnie lata

Chuck Norris urodził się w 1940 roku w stanie Oklahoma. W młodości służył w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych w latach 1958–1962, co miało duży wpływ na jego późniejszą dyscyplinę i rozwój kariery sportowej.

W życiu prywatnym był dwukrotnie żonaty i miał pięcioro dzieci. Ostatnie lata przyniosły mu bolesne straty rodzinne – w 2024 roku zmarła jego matka, a niedługo później odeszła także jego pierwsza żona, Dianne Holechek.

Mimo ograniczonej aktywności zawodowej Norris pozostawał obecny w przestrzeni publicznej. Regularnie publikował w mediach społecznościowych, a jego charakterystyczne poczucie humoru oraz dystans do siebie przyciągały kolejne pokolenia fanów. Jeszcze 10 marca, w dniu swoich 86. urodzin, opublikował wpis, w którym żartował ze swojego wieku, pisząc, że się nie starzeje, lecz „awansuje”.

Fenomen Chucka Norrisa. Memy i legenda popkultury

Norris stał się nie tylko aktorem, ale także globalnym fenomenem internetowym. Popularne „fakty o Chucku Norrisie” – humorystyczne memy przedstawiające go jako postać o nadludzkich możliwościach – na stałe weszły do kultury internetu.

Choć miały charakter żartobliwy, przyczyniły się do utrwalenia jego wizerunku jako symbolu siły, wytrzymałości i niepokonania. To właśnie ta aura sprawiła, że nawet po zakończeniu aktywnej kariery pozostawał jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata rozrywki.