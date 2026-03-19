Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział wcześniej, że nie widzi „obecnie żadnego powodu, by kwestionować legalność wykorzystania Ramstein” przez Stany Zjednoczone w ramach ofensywy prowadzonej przeciw Iranowi wraz z Izraelem. Nili oznajmił, że rola Ramstein w konflikcie na Bliskim Wschodzie „nie jest dla nas oficjalnie jasna”.

Według niego korzystanie z bazy może być naruszeniem rezolucji 3314 Narodów Zjednoczonych, która uznaje za „agresję” działanie państwa pozwalającego, by jego terytorium było wykorzystywane przez inny kraj w celu przeprowadzenia napaści na państwo trzecie. „Nie wiemy, czy Ramstein mieści się w tej kategorii, czy nie” – powiedział Nili, dodając, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od niemieckiego resortu. (PAP)