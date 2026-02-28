Kontrakt ogłoszono w lutym 2026 r., a informację potwierdził dyrektor generalny spółki Władysław Biełbas podczas targów World Defense Show 2026 w Arabii Saudyjskiej. To pierwsza formalna umowa otwierająca drogę do szerszych zamówień na krajowe naziemne systemy robotyczne dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Bezzałogowe platformy lądowe Protector w systemie DOT-Chain i Brave1 Market

Zawarta umowa ma charakter ramowy, co oznacza, że określa warunki przyszłych dostaw, ale nie przesądza jeszcze o konkretnej liczbie zamówionych egzemplarzy. Według informacji przekazanych przez kierownictwo Ukrainian Armor, pojazdy mają być już przygotowane w magazynach i gotowe do przekazania wojsku po złożeniu zamówień przez armię.

Zakupy mają być realizowane poprzez cyfrowe platformy DOT-Chain oraz Brave1 Market – narzędzia stworzone w celu usprawnienia procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego i wsparcia rozwoju krajowych technologii obronnych - informuje portal Defence24.pl. System Brave1, powołany do życia w 2023 r., stał się jednym z kluczowych mechanizmów wspierania innowacji w sektorze wojskowym, szczególnie w obszarze dronów i systemów autonomicznych. Włączenie Protectora do tego ekosystemu oznacza, że jednostki liniowe mogą samodzielnie zgłaszać zapotrzebowanie na platformy bezpośrednio w ramach dostępnych procedur.

Dla Ukrainian Armor byłby to kolejny istotny kontrakt po wcześniejszych dostawach m.in. pojazdów opancerzonych Nowator 2, które trafiły do ukraińskich formacji bojowych.

Dopuszczenie do służby i rozwój Protector UGV

Protector został dopuszczony do użytku operacyjnego przez ukraińskie Ministerstwo Obrony pod koniec czerwca 2025 r. Decyzja ta umożliwiła formalne wprowadzenie platformy do struktur sił zbrojnych. Wcześniej pojazd prezentowano w kilku konfiguracjach: jako wersję transportową, nośnik systemów bezzałogowych oraz wóz wsparcia ogniowego wyposażony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Tavria-12,7.

Premiera Protectora odbyła się podczas targów MSPO 2024 w Kielcach. Konstrukcja bazuje na podwoziu samochodu terenowego Isuzu Trooper, co pozwoliło skrócić czas projektowania i wdrożenia oraz wykorzystać sprawdzoną bazę techniczną.

Parametry techniczne Protector UGV: masa, pancerz, zasięg

Protector UGV waży maksymalnie do 3000 kg, przy masie własnej wynoszącej 2,2 tony. Długość pojazdu to 5200 mm, szerokość 1870 mm, a wysokość 1450 mm. Ochronę zapewnia pancerz na poziomie 1 zgodnie z normą STANAG 4569, co oznacza odporność na ostrzał z broni strzeleckiej małego kalibru oraz odłamki.

Napęd stanowi silnik o mocy 190 KM. Średnie zużycie paliwa deklarowane przez producenta wynosi 12 litrów oleju napędowego na 100 km. W zależności od źródła maksymalna prędkość podawana jest jako 60 km/h lub 80 km/h. Zasięg sterowania określono na maksymalnie 15 km, co wpisuje się w standardowe możliwości systemów bezzałogowych tej klasy wykorzystywanych na współczesnym polu walki.

Konstrukcja umożliwia montaż różnych systemów łączności i obserwacji, a także integrację z cyfrowymi systemami dowodzenia używanymi przez ukraińskie siły zbrojne.

Funkcje bojowe i integracja z uzbrojeniem

Modułowa budowa pozwala dostosować Protectora do kilku ról operacyjnych. Może on pełnić funkcję wozu wsparcia ogniowego, platformy rozpoznawczej, pojazdu transportowego do przewozu amunicji i zaopatrzenia, środka ewakuacji medycznej, a także nośnika dla bezzałogowych systemów powietrznych.

W konfiguracji bojowej platforma może być wyposażona w zdalnie sterowane moduły uzbrojenia z karabinami maszynowymi, granatnikami automatycznymi lub małokalibrowymi działkami automatycznymi. Konstrukcja pozwala również na potencjalną integrację wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych lub systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu. Takie rozwiązania są zgodne z trendem obserwowanym w innych armiach, gdzie naziemne roboty bojowe wykorzystywane są do ograniczenia ryzyka dla załóg podczas działań w strefach bezpośredniego zagrożenia.

Ukraińskie naziemne systemy robotyczne

Rozwój bezzałogowych platform lądowych w Ukrainie przyspieszył po 2022 r., kiedy doświadczenia z frontu pokazały, jak istotne jest ograniczanie strat osobowych. Drony powietrzne stały się jednym z symboli konfliktu, a segment UGV – unmanned ground vehicles – pozostaje w fazie dynamicznego rozwoju.

Protector wpisuje się w szerszy program budowy krajowych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Kijów konsekwentnie dąży do zwiększenia udziału rodzimego przemysłu w zaopatrzeniu armii, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i stabilności dostaw. Integracja platformy z systemami zakupowymi DOT-Chain i Brave1 Market pokazuje, że władze chcą skrócić czas od zatwierdzenia konstrukcji do realnego wdrożenia jej w jednostkach bojowych.

Podpisanie umowy ramowej nie oznacza jeszcze masowych dostaw, ale stanowi formalne otwarcie ścieżki zakupowej. Jeżeli armia zdecyduje się na złożenie zamówień, Protector może stać się jednym z pierwszych szerzej wykorzystywanych ukraińskich bezzałogowych pojazdów lądowych w regularnych strukturach sił zbrojnych.

Źródła: Defence24.pl, Militarnyi, komunikaty Ukrainian Armor, informacje Ministerstwa Obrony Ukrainy, materiały z targów World Defense Show 2026, materiały z MSPO 2024.