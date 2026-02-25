„Ukraina walczy w warunkach ciągłych ataków rakietowych, niszczenia infrastruktury i zagrożeń dla produkcji. A nasi inżynierowie tworzą rozwiązania, które powstają bezpośrednio z doświadczeń frontu. Udoskonalają systemy nie na podstawie wyników badań teoretycznych, ale na podstawie wyników rzeczywistych zastosowań bojowych. Dlatego uruchomienie produkcji w Wielkiej Brytanii ma głęboką logikę strategiczną. Nie jest to przeniesienie punktu ciężkości z Ukrainy. Jest to rozszerzenie naszych wspólnych możliwości i stworzenie drugiego obwodu stabilności, który gwarantuje ciągłość produkcji” - napisał Załużny na Telegramie i Facebooku.

We wrześniu ubiegłego roku firma Ukrscpecsystems, będąca jednym z czołowych ukraińskich producentów dronów, ogłosiła, że zainwestuje 200 mln funtów w produkcję systemów bezzałogowych na terytorium Wielkiej Brytanii. Zapowiadała wówczas, że zamierza zbudować fabrykę oraz centrum testowo-szkoleniowe dla dronów i ich operatorów. Całość ma mieć powierzchnię 11 tys. metrów kwadratowych, a efektem inwestycji powinno być utworzenie 500 miejsc pracy. Ukrspecsystem nie sprecyzował, jakie rodzaje dronów będą tam produkowane.

Dzień wcześniej, we wtorek, rząd w Kopenhadze poinformował, że prowadzi rozmowy z ukraińską firmą zbrojeniową Skyfall na temat uruchomienia produkcji na terytorium Danii. Spółka z Ukrainy specjalizuje się w budowie dronów. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen podkreślił, że sprowadzenie ukraińskich firm zbrojeniowych oraz ich współpraca z duńskim przemysłem wzmocni bezpieczeństwo obu krajów. (PAP)