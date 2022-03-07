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По-перше, зберіть усі можливі документи про освіту (дипломи, сертифікати тощо). Для громадян України немає необхідності нострифікувати дипломи.

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По-друге, якщо вам потрібна інформація щодо диплому про закінчення іноземного університету, то

• або подайте заяву до Національного агентства з питань академічного обміну, яке можна знайти за посиланням тут >>>>>

• або самостійно створіть письмову інформацію про диплом за допомогою системи Kwalifikator, посилання тут >>>>>

По-третє, зверніться до обраного вами польського вищого навчального закладу та подайте заяву про прийняття на навчання. Кожен ВНЗ визначає власні процедури переведення з іноземного університету. Рішення приймає ректор.

Які ви маєте права навчаючись у Польщі?

Якщо ви маєте статус біженця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом на території Польщі, маєте Карту поляка, є чоловіком або дружиною, родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі – ви не будете плати за навчання на денній формі навчання польською мовою у державних ВНЗ. У цьому випадку ви також можете подати заяву на отримання соціальної стипендії і студентського кредиту.

Ви також можете подати заяву на отримання фінансової допомоги, стипендії ректора і стипендії для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Детальні процедури з цих питань встановлюються університетом.

Що потрібно зробити, щоб продовжувати навчання в Польщі?

Зв'яжіться з вибраним вами університетом або науково-дослідним інститутом, використовуючи інформацію, розміщену на їхньому сайті. Аби розпочати навчання, вам не потрібен дозвіл чи згода Управління з питань працевлаштування.

Перелік напрямів навчання польською мовою можна знайти за посиланням тут >>>>>

Перелік напрямів навчання англійською мовою можна знайти за посиланням >>>>>

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.