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По-перше, зберіть усі можливі документи про освіту (дипломи, сертифікати тощо). Для громадян України немає необхідності нострифікувати дипломи.

По-друге, якщо вам потрібна інформація щодо диплому про закінчення іноземного університету, то

• або подайте заяву до Національного агентства з питань академічного обміну, яке можна знайти за посиланням тут >>>>>

• або самостійно створіть письмову інформацію про диплом за допомогою системи Kwalifikator, посилання тут >>>>>

По-третє, зверніться до обраного вами польського вищого навчального закладу та подайте заяву про прийняття на навчання. Кожен ВНЗ визначає власні процедури переведення з іноземного університету. Рішення приймає ректор.

Які ви маєте права навчаючись у Польщі?

Якщо ви маєте статус біженця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом на території Польщі, маєте Карту поляка, є чоловіком або дружиною, родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі – ви не будете плати за навчання на денній формі навчання польською мовою у державних ВНЗ. У цьому випадку ви також можете подати заяву на отримання соціальної стипендії і студентського кредиту.

Ви також можете подати заяву на отримання фінансової допомоги, стипендії ректора і стипендії для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Детальні процедури з цих питань встановлюються університетом.

Що потрібно зробити, щоб продовжувати навчання в Польщі?

Зв'яжіться з вибраним вами університетом або науково-дослідним інститутом, використовуючи інформацію, розміщену на їхньому сайті. Аби розпочати навчання, вам не потрібен дозвіл чи згода Управління з питань працевлаштування.

Перелік напрямів навчання польською мовою можна знайти за посиланням тут >>>>>

Соціальні пільги, медична допомога та доступ до ринку праці. Польський уряд приготував програму допомоги для українців
Соціальні пільги, медична допомога та доступ до ринку праці. Польський уряд приготував програму допомоги для українців

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Перелік напрямів навчання англійською мовою можна знайти за посиланням >>>>>

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.