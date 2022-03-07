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Сьогодні Рада Міністрів має опрацювати проект закону про допомогу українцям у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні. Пізніше, цього ж тижня Сейм, а потім Сенат розглянуть законопроект у пришвидшеному режимі.

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Легальне перебування в Польщі та дозвіл на роботу

Спецзакон передбачає внесення змін до кількох законів, зокрема до закону про іноземців, медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, систему освіти та вищу освіту.

Згідно з заявами уряду, українці, які тікають від війни, зможуть жити та працювати в Польщі без зайвих формальностей.

Люди, які перетнули або перетнуть польсько-український кордон починаючи від 24 лютого 2022 року, зможуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців.

Уряд Польщі також хоче надати українським біженцям можливість працевлаштуватися без “дозволу на роботу”, тобто документу, який на даний момент дає право іноземцю на легальне працевлаштування. Спецзакон передбачає, що достатньо буде лише інформації, яку роботодавець надсилати в електронному вигляді до повітової служби з питань праці (протягом семи днів з дня початку роботи).

Крім того, спеціальний закон гарантуватиме українцям, які тікають від війни, безкоштовний доступ до медичної допомоги, сімейних пільг, 500 плюс, сімейний опікунчий капітал та інші.

Додатково уряд розглядає можливість надання одноразової допомоги – 500 злотих для осіб без родини, а для сімей – 300 злотих для кожного члена родини. Цю допомогу можна буде використати на проживання, зокрема на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Біженці зможуть скористатися безкоштовною психологічною допомогою, яку мають надавати муніципалітети.

Можна буде безкоштовно продовжити навчання в польських університетах та отримати соціальні стипендії.

Спеціальний закон також має дозволити вчителям працювати без певних кваліфікацій, а в вищих навчальних закладах дозволити працювати не беручи до уваги деякі конкурсні процедури.

Процедура працевлаштування українських лікарів, стоматологів та медсестер буде спрощена.

Ukraina plus. Rząd ma gotowy program wsparcia dla uchodźców

Nie tylko otwarty dostęp do rynku pracy, opieki medycznej, darmowych studiów, lecz także jednorazowe zasiłki w wysokości 500 zł lub 300 zł i bezpłatna pomoc psychologiczna – z takiego wsparcia będą mogli skorzystać Ukraińcy. Na pomoc potrzebne są miliardy.

Dzisiaj Rada Ministrów ma pracować nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jeszcze w tym tygodniu w ekspresowym trybie spec ustawą zająć się ma Sejm, a potem Senat.