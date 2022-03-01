Reklama

Для отримання безкоштовної медичної допомоги необхідно мати довідку, видану Прикордонною службою Польщі, або штамп в проїзному документі, який підтверджує ваше легальне перебування на території Польщі починаючи від 24 лютого 2022 року у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні.

Reklama

Громадяни України можуть скористатися медичною допомогою сімейного лікаря, послугами поліклініки та лікарні.

Первинна медична допомога

Охорона здоров'я в Польщі складається з кількох елементів. Перший – первинна медична допомога. У поліклініках первинної медико-санітарної допомоги ви можете звернутися до лікаря первинної ланки, який може направити пацієнта до лікаря-спеціаліста.

Без направлення можна скористатися такими лікарями-спеціалістами, як:

• психіатр

• гінеколог і акушер-гінеколог

• онколог

• венеролог

• стоматолог.

Зонування медичної допомоги в Польщі немає, слід звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я.

Ввечері та в вихідні дні медичні послуги надаються нічною медичною допомогою (найчастіше це лікарняний). Перелік цих пунктів доступний тут >>>>>

Рецептурний бланк

Додатково ви можете отримати рецепт у лікаря. Пам'ятайте, що він має бути надрукований у форматі штрих-коду. Ви також можете звертатися у аптеку, маючи український рецептурний бланк.

Телемедицина українською мовою

Біженці з України можуть скористатися з послуг телемедицини українською мовою. Вже працює Телеплатформа Першого Контакту українською мовою.

Дзвінок на гарячу лінію за номером 800 137 200 є безкоштовними. Телеплатформа працює в будні з 18 до 8 годинуїи наступного дня, а в неробочі дні цілодобово.

Телеплатформа першого контакту

Користуючись з послуг Телеплатформи Першого Контакту громадяни України можуть отримати:

• медичну консультацію

• електронний рецепт

• електронне направлення в поліклініку

• електронне направлення до лікарні

• направлення на тест на SARS-COV-2.

Приватні поліклініки і медична допомога

Безкоштовну медичну допомогу надають також приватні поліклініки.

Безкоштовну медичну допомогу в невідкладних випадках надають медичні заклади, що входять до групи LUX MED, які діють на всій території нашої країни. Щоб записатися на прийом, телефонуйте (22) 45 87 007 або напишіть на електронну пошту: ua.kontakt@luxmed.pl.