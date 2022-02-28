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Таке рішення було прийняте наступними банками: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, mBank, Santander Bank Polska.

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“У зв’язку з вторгненням Росії в Україну ми повертаємо комісію за перекази в банки цієї країни. Повернення грошей відбуватиметься автоматично протягом максимум двох тижнів від дати бухгалтерського обліку операцій” – поінформував mBank.

“Ми вирішили не стягувати комісію за вхідні та вихідні перекази в Україну. Ми з вами всім серцем і продовжуємо працювати, щоб вас підтримувати” – написав у Твіттер Santander Bank Polska.

“У зв'язку з ситуацією в Україні ми призупиняємо стягнення комісії за перекази в цю країну. Таким чином ми хочемо допомогти всім тим, хто фінансово підтримує своїх рідних або працює в Україні в ці важкі часи” - написав у Твіттер ING Bank Śląski.

Polskie banki znoszą opłaty za przelewy na Ukrainę

Zniesienie opłat ma ułatwić np. przekazanie Ukraińcom przebywającym aktualnie w Polsce udzielenie pomocy bliskim na Ukrainie.