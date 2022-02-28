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PKO BP поінформував, що громадяни України тепер можуть відкрити банківський рахунок без комісії на 12 місяців.

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"Ми допомагаємо українським громадянам - відтепер вони можуть безкоштовно відкривати Konto bez Granic на 12 місяців. Ми видамо тимчасову картку в окремих відділеннях відразу після відкриття рахунку", - повідомляє PKO BP у Twitter.

Крім того, Фонд PKO Bank Polski запустив спеціальний рахунок для сплати, аби допомогти Україні. Ви можете допомогти, заплативши будь-яку, навіть найменшу суму. Дані для переказу грошей: Fundacja PKO Banku Polskiego (Фонд PKO Bank Polski); назва - Wpłata na pomoc dla Ukrainy; номер рахунку - 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014. Оплату також можна здійснити в мобільному додатку.

У п'ятницю 25 лютого банк PKO BP повідомив у соцмережах, що скасовує комісію за перекази в Україну.

«Ми несемо комісію за швидкий переказ у Кредобанк та за кожен переказу в будь-який банк України. Сподіваємося, що цим жестом ми допоможемо нашим сусідам з України у цей непростий час», – повідомляє PKO BP у Twitter.

Konta bankowe bez opłat dla obywateli Ukrainy

PKO BP poinformował w sobotę, że obywatele Ukrainy od teraz mogą otwierać konto w banku bez opłat za prowadzenie przez 12 miesięcy.

"Pomagamy obywatelom Ukrainy – od teraz mogą otwierać nasze Konto bez Granic bez opłat za prowadzenie przez 12 miesięcy. Tymczasową kartę w wybranych oddziałach wydamy od razu po otwarciu konta. #PomocDlaUkrainy" - przekazano na Twitterze PKO BP.