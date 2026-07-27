Gazeta Prawna
Finanse i gospodarka

Kupujesz obligacje? Resort finansów przekazał ważną informację

Obligacje, oszczędności, oprocentowanie, zysk, stopy procentowe
MF: w sierpniu nie będzie zmian oprocentowania obligacji detalicznychForsal.pl / Shutterstock BB
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:04

Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych oferowanych w sierpniu pozostanie na dotychczasowym poziomie.

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Oprocentowanie obligacji skarbowych w sierpniu 2026

„W sierpniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych zostawiamy bez zmian” – poinformował cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jurand Drop. Dodał, że „im dłuższy okres zapadalności obligacji, tym wyższe oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym i wyższa marża w kolejnych okresach odsetkowych”.

MF poinformowało, że w sierpniu oprocentowanie rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4 proc., a dwuletnich - 4,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2 proc. w skali roku, a 3-letnich 4,4 proc.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich w pierwszym rocznym okresie odsetkowym będzie wynosić 4,75 proc., a obligacji 10-letnich – 5,35 proc. Z kolei 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą na 5 proc. i 5,6 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Jak naliczane jest oprocentowanie obligacji oszczędnościowych?

Resort finansów podał także, że oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży, która wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w sierpniu 0 proc. dla obligacji rocznych oraz 0,15 proc. dla dwuletnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,5 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2 proc., a także dla obligacji rodzinnych, których marża wynosi 2 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,5 proc. dla 12-letnich

„Od 28 lipca można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Posiadacze obligacji wykupywanych w sierpniu, mogą skorzystać z opcji zamiany środków z ich wykupu na nowe obligacje oszczędnościowe. W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (oprócz obligacji 3-miesiecznych OTS)” – poinformowało MF w komunikacie. (PAP)

ms/ pad/

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Źródło: PAP
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