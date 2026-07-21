Rząd pracuje nad Strategią Rozwoju Przemysłu Obronnego, której projekt wkrótce ma zostać przedstawiony do rozpatrzenia. Dokument zakłada zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej zbrojeniówki, rozwój eksportu krajowego sprzętu wojskowego oraz większe zaangażowanie państwa we wspieranie tego sektora.
Strategia dla polskiej zbrojeniówki. Rząd chce wzmocnić krajowy przemysł obronny
Projekt uchwały Rady Ministrów ws. strategii Rozwoju Przemysłu Obronnego na lata 2026-2030, przygotowany w resorcie finansów i gospodarki, trafił do wykazu prac rządu. Jak wskazano w opisie projektu, to pierwszy tego typu dokument przygotowany w Polsce. Strategia - podkreślono - jest potrzebna m.in. w związku z pogorszeniem sytuacji międzynarodowej po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Celem Strategii ma być tak ukierunkowany rozwój polskiego przemysłu, by był on w stanie odpowiadać na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a także rozwijać eksport swoich produktów. „Mając na względzie realizowane bezprecedensowe wzmocnienie potencjału technicznego Sił Zbrojnych RP oraz służb wewnętrznych, zasadne jest wdrożenie SRPO, której rola jest kluczowa w procesie zabezpieczania potrzeb Wojska Polskiego i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” - zaznaczono na stronach rządowych.
W dokumencie zawarto m.in. diagnozę obecnego stanu polskiego przemysłu obronnego. „Funkcjonowanie polskiego przemysłu obronnego wymaga wzmocnienia, poprawy wymaga również działanie struktur państwa, które powinny szeroko włączyć się w rozbudowę bazy przemysłowej i poprawę jej funkcjonowania” - podkreślono.
Jak wskazują autorzy projektu, chodzi m.in. o to, by optymalnie wykorzystać środki, które są obecnie wydawane na modernizację techniczną wojska, tak, by przyczyniły się one do rozwoju krajowego przemysłu, a przez to - do wzmocnienia ogólnej odporności państwa.
„Co więcej, istotne jest wzmocnienie wolumenu eksportu polskich produktów obronnych, a także wykorzystanie działań eksportowych, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Kolejnym istotnym problemem jaki rozwiązuje SRPO jest wzmocnienie wsparcia po stronie instytucji państwa, które zaangażowane są w rozwój przemysłu obronnego” - podkreślają autorzy projektu.
Największe problemy polskiego przemysłu obronnego. Wśród wyzwań eksport i innowacje
W Strategii mają zostać zawarte także najpoważniejsze bariery i wyzwania, przed którymi stoi polski przemysł obronny. Wśród nich wymieniono m.in. skomplikowane i długotrwałe procedury związane z zakupami sprzętu wojskowego, silna konkurencja zagraniczna w branży, zależność łańcucha dostaw od zagranicznych podwykonawców, a także niewystarczająca innowacyjność i mała liczba krajowych patentów, jak również niewystarczające i nieskoordynowane inwestycje.
Polski przemysł - zaznaczono - boryka się też m.in. z brakiem inwestycji w automatyzację produkcji, nieodpowiednim wykorzystaniem offsetów, nieodpowiednią polityką cenową i brakiem ukierunkowania na eksport, a także niewielką adaptacją doświadczeń z trwających za granicą konfliktów czy wreszcie - rotacją na stanowiskach kierowniczych.
Strategia na lata 2026-2030 ma być pierwszym dokumentem tego typu w Polsce; rząd ma przyjąć uchwałę w jej sprawie w tym kwartale. Realizacja założeń Strategii ma pozwolić na osiągnięcie kilku celów, z których kluczowe to: otwarty tryb komunikacji ws. potrzeb modernizacyjnych wojska i służb, który umożliwi dostosowanie krajowego potencjału przemysłowego do oczekiwań, a także zdefiniowanie przez państwo priorytetów zakresie badań i rozwoju technologii.
W zamówieniach dla państwa jednolicie traktowane mają być różne spółki, niezależnie od ich struktury właścicielskiej. Ponadto lepiej wykorzystywane ma być płynące od państwa i poprzez środki zagraniczne wsparcie dla przemysłu „na budowę trwałych filarów do rozbudowy potencjału przemysłowego”.
Według założeń Strategii, jej realizacja ma przynieść Polsce takie korzyści strategiczne, jak: „zwiększenie niezależności technologicznej i materiałowej państwa”; ustanowienie eksportu jako „stałego elementu wzmacniania sektora obronnego i bezpieczeństwa państwa”, osadzenie przemysłu obronnego jako „naturalnego kierunku inwestycyjnego”, a także oparcie zdolności do wyposażenia wojska i służb w kraju, a nie za granicą.
O pracach nad strategią dla polskiego przemysłu obronnego informował już w 2024 r. resort aktywów państwowych; miała ona powstać we współpracy resortu gospodarki, aktywów państwowych i MON.(PAP)
mml/ mok/
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