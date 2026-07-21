Strategia dla polskiej zbrojeniówki. Rząd chce wzmocnić krajowy przemysł obronny

Projekt uchwały Rady Ministrów ws. strategii Rozwoju Przemysłu Obronnego na lata 2026-2030, przygotowany w resorcie finansów i gospodarki, trafił do wykazu prac rządu. Jak wskazano w opisie projektu, to pierwszy tego typu dokument przygotowany w Polsce. Strategia - podkreślono - jest potrzebna m.in. w związku z pogorszeniem sytuacji międzynarodowej po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Celem Strategii ma być tak ukierunkowany rozwój polskiego przemysłu, by był on w stanie odpowiadać na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a także rozwijać eksport swoich produktów. „Mając na względzie realizowane bezprecedensowe wzmocnienie potencjału technicznego Sił Zbrojnych RP oraz służb wewnętrznych, zasadne jest wdrożenie SRPO, której rola jest kluczowa w procesie zabezpieczania potrzeb Wojska Polskiego i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” - zaznaczono na stronach rządowych.

W dokumencie zawarto m.in. diagnozę obecnego stanu polskiego przemysłu obronnego. „Funkcjonowanie polskiego przemysłu obronnego wymaga wzmocnienia, poprawy wymaga również działanie struktur państwa, które powinny szeroko włączyć się w rozbudowę bazy przemysłowej i poprawę jej funkcjonowania” - podkreślono.

Jak wskazują autorzy projektu, chodzi m.in. o to, by optymalnie wykorzystać środki, które są obecnie wydawane na modernizację techniczną wojska, tak, by przyczyniły się one do rozwoju krajowego przemysłu, a przez to - do wzmocnienia ogólnej odporności państwa.

„Co więcej, istotne jest wzmocnienie wolumenu eksportu polskich produktów obronnych, a także wykorzystanie działań eksportowych, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Kolejnym istotnym problemem jaki rozwiązuje SRPO jest wzmocnienie wsparcia po stronie instytucji państwa, które zaangażowane są w rozwój przemysłu obronnego” - podkreślają autorzy projektu.

Największe problemy polskiego przemysłu obronnego. Wśród wyzwań eksport i innowacje

W Strategii mają zostać zawarte także najpoważniejsze bariery i wyzwania, przed którymi stoi polski przemysł obronny. Wśród nich wymieniono m.in. skomplikowane i długotrwałe procedury związane z zakupami sprzętu wojskowego, silna konkurencja zagraniczna w branży, zależność łańcucha dostaw od zagranicznych podwykonawców, a także niewystarczająca innowacyjność i mała liczba krajowych patentów, jak również niewystarczające i nieskoordynowane inwestycje.

Polski przemysł - zaznaczono - boryka się też m.in. z brakiem inwestycji w automatyzację produkcji, nieodpowiednim wykorzystaniem offsetów, nieodpowiednią polityką cenową i brakiem ukierunkowania na eksport, a także niewielką adaptacją doświadczeń z trwających za granicą konfliktów czy wreszcie - rotacją na stanowiskach kierowniczych.

Strategia na lata 2026-2030 ma być pierwszym dokumentem tego typu w Polsce; rząd ma przyjąć uchwałę w jej sprawie w tym kwartale. Realizacja założeń Strategii ma pozwolić na osiągnięcie kilku celów, z których kluczowe to: otwarty tryb komunikacji ws. potrzeb modernizacyjnych wojska i służb, który umożliwi dostosowanie krajowego potencjału przemysłowego do oczekiwań, a także zdefiniowanie przez państwo priorytetów zakresie badań i rozwoju technologii.

W zamówieniach dla państwa jednolicie traktowane mają być różne spółki, niezależnie od ich struktury właścicielskiej. Ponadto lepiej wykorzystywane ma być płynące od państwa i poprzez środki zagraniczne wsparcie dla przemysłu „na budowę trwałych filarów do rozbudowy potencjału przemysłowego”.

Według założeń Strategii, jej realizacja ma przynieść Polsce takie korzyści strategiczne, jak: „zwiększenie niezależności technologicznej i materiałowej państwa”; ustanowienie eksportu jako „stałego elementu wzmacniania sektora obronnego i bezpieczeństwa państwa”, osadzenie przemysłu obronnego jako „naturalnego kierunku inwestycyjnego”, a także oparcie zdolności do wyposażenia wojska i służb w kraju, a nie za granicą.

O pracach nad strategią dla polskiego przemysłu obronnego informował już w 2024 r. resort aktywów państwowych; miała ona powstać we współpracy resortu gospodarki, aktywów państwowych i MON.(PAP)

mml/ mok/