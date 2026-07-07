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Świadkowie podadzą więcej danych podczas przesłuchania. Rząd zmienia przepisy

Adam Szłapka
Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów w siedzibie KPRM w WarszawiePAP / Albert Zawada
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:47

Świadkowie będą przekazywać więcej informacji podczas przesłuchań. Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i ustawy o doręczeniach elektronicznych, który rozszerza katalog zbieranych danych o PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

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Projekt przedłożony przez ministra sprawiedliwości ma na celu usprawnienie postępowań karnych i zwiększenie ochrony danych osobowych świadków. Ma ponadto dostosować przepisy do aktualnych rozwiązań technicznych i współczesnej wiedzy związanej z kryminalistyką - podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Nowe dane świadków w postępowaniach karnych. Rząd chce sprawniejszej identyfikacji

Zgodnie z projektem, świadkowie będą podawali więcej danych potrzebnych do sprawnego prowadzenia postępowania. Oprócz dotychczasowych informacji świadek będzie podawał także numer PESEL. Jeżeli go nie posiada, poda nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który go wydał.

Zakres danych, które są pobierane od świadka w trakcie przesłuchania, zostanie rozszerzony również o numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Jak wskazano, dzięki temu ułatwiony zostanie kontakt ze świadkiem, np. w celu przekazania informacji o terminie czynności procesowych. Z kolei numer PESEL pozwoli szybciej i jednoznacznie zidentyfikować osobę, co ułatwi uzyskiwanie dokumentów potrzebnych w sprawie, np. dokumentacji medycznej lub informacji z urzędów - zaznaczono.

PESEL i dane kontaktowe świadka. Jak zmieni się ochrona informacji?

Jak zapewniono, nowe dane świadków będą lepiej chronione. Numer PESEL oraz dane dokumentu tożsamości nie będą zamieszczane w protokole przesłuchania udostępnianym stronom postępowania. Dane te będą przechowywane w odrębnym załączniku, do którego dostęp będzie miał wyłącznie organ prowadzący sprawę. Zdaniem resortu sprawiedliwości, rozwiązanie zwiększy ochronę prywatności świadków i pokrzywdzonych oraz ograniczy ryzyko nieuprawnionego ujawnienia ich danych osobowych.

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Obecne zasady przesłuchiwania świadków

Obecnie katalog danych odbieranych od świadka podczas przesłuchania obejmuje: imię, nazwisko i wiek świadka, wykonywane przez niego zajęcie, wcześniejszą karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek świadka do stron. Ustala się także miejsce zamieszkania świadka.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

kmz/ rbk/

Źródło: PAP

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