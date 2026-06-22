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Zmiany w Szpitalu Południowym po aferze płacowej. Nowa rada nadzorcza już działa

Warszawa 14.05.2026 Przezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i posłanka KO Dorota Łoboda (L) podczas konferencji prasowej w Urędzie m.st Warszawy. Konferencja dotyczyła transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci. Fot. Wojtek Górski
Trzaskowski: Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorcząDziennik Gazeta Prawna / Wojtek Górski
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:55

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w poniedziałek, że Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą. W jej skład powołano Annę Walicką-Dąbrowską, Katarzynę Taraszkiewicz-Sirocką oraz prof. Mariusza Bidzińskiego.

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W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego na wniosek prezydenta miasta odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Stało się to po publikacji portalu Zero.pl, który opisał sprawę lekarza Dawida Kacprzyka - jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Trzaskowski ogłasza nową radę nadzorczą Szpitala Południowego

„Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. Oficjalnie. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński” - przekazał na portalu X w poniedziałek Trzaskowski.

Zdaniem prezydenta Warszawy ten skład „gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną”.

Anna Walicka-Dąbrowska to radca prawny z doświadczeniem zdobytym w organach samorządu terytorialnego oraz kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie własności intelektualnej. Od 2017 r. jest zatrudniona w Urzędzie m.st. Warszawy, najpierw w Biurze Spraw Dekretowych, a od 2025 r. w Biurze Ładu Korporacyjnego.

Mariusz Bidziński jest lekarzem ginekologiem i położnikiem, profesorem nauk medycznych i profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2021 roku jest krajowym konsultantem w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Obecnie pracuje m.in. w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zasiada w radzie fundacji Polska Liga Walki Z Rakiem i fundacji „Tam i z Powrotem”, działa w zarządzie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka to wieloletnia pracowniczka Urzędu m.st. Warszawy, która posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej.

Kontrole i śledztwa w sprawie Szpitala Południowego

W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada prokuratura. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP. (PAP)

iżu/ kcz/

Źródło: PAP

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