Zmiany w ustawie o ochronie przyrody podpisane przez Prezydenta RP

2 czerwca 2026 roku Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą przepisy ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw, która dopuszcza możliwość odstraszania dużych zwierząt, mimo że objęte są one ochroną w Polsce.

Swoją decyzję Prezydent RP argumentował przede wszystkim troską o życie i zdrowie człowieka, które – co wyraźnie podkreślił – jest wartością nadrzędną. Jego zdaniem, przepisy dopuszczające odstraszanie zwierząt w określonych warunkach nie są skierowane przeciwko przyrodzie, ale stanowią w istocie ochronę tak zwierząt, jak i ludzi.

Ustawa o ochronie przyrody: Kiedy można odstraszać zwierzęta?

Celem ustawy jest skuteczniejsze i sprawniejsze działanie niwelujące niebezpieczne dla ludzi sytuacje, które powodowane są zachowaniem niektórych gatunków zwierząt. W trosce o bezpieczeństwo dopuszcza ona umyślne płoszenie osobników niedźwiedzia brunatnego, wilka i żubra przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z zastosowaniem amunicji niepenetracyjnej, czyli przy użyciu kul gumowych.

Co ważne, takie odstraszanie może być dokonywane przez osoby, które mają pozwolenie na broń, w tym pozwolenie na broń do celów łowieckich. Zatem nie może być to przypadkowa osoba. Należy też pamiętać, że na umyślne płoszenie musi zostać uprzednio wydane stosowne zezwolenie. Organem wydającym jest właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a w wyjątkowych okolicznościach także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Istotną zmianą jest również zniesienie odpowiedzialności za płoszenie na podstawie zezwolenia, a nawet zabicie niedźwiedzia brunatnego, wilka lub żubra w stanie wyższej konieczności. Ustawa stanowi bowiem wprost, że osoba odstraszająca nie popełnia wykroczenia.

Od kiedy płoszenie niedźwiedzi, wilków i żubrów będzie zgodne z prawem?

Przepisy ustawy wchodzą w życie 14 dni od jej ogłoszenia, czyli od 8 czerwca 20226 roku. Tym samym już jutro (23 czerwca 2026 roku) dopuszczalne będzie płoszenie określonych zwierząt po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Warto zauważyć, że populacja niedźwiedzi brunatnych w Polsce szacowana jest na 120-150 osobników, wilków od 3500 do 5000 (dane te są przedmiotem sporu pomiędzy przyrodnikami a instytucjami państwowymi), a żubrów na 3000 osobników. Ostatnie wydarzenia, w których zwierzęta te traciły dystans wobec ludzi, pokazują, że najnowsze regulacje są istotnym narzędziem w celu oduczenia zwierząt przebywania w pobliżu człowieka, co podkreślała m.in. ministra klimatu.