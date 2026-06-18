Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich dobiega końca. Kandydatury na to stanowisko można składać tylko do 23 czerwca, dlatego klub Koalicji Obywatelskiej wziął się ostro do pracy. – Trwa zbiórka podpisów pod listą poparcia dla kandydatury Mec. Sylwii Gregorczyk-Abram na to stanowisko – przekazał w czwartek wiceprzewodniczący ugrupowania, rzecznik rządu Adam Szłapka.
Zgodnie ze środowymi ustaleniami TVN24, szef klubu KO Zbigniew Konwiński wysłał posłom ugrupowania SMS o treści: „Proszę o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłożoną w pok. 109”.
W czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził doniesienia mediów. Poinformował na antenie TVP Info, że klub KO rozpoczął zbieranie podpisów poparcia dla mec. Gregorczyk-Abram. - To jest bardzo dobra kandydatura - ocenił.
Kim jest popierana przez KO kandydatka na stanowisko RPO?
Wiceszef partii uzasadniał, że adwokat Gregorczyk-Abram wielokrotnie oferowała wsparcie prawne uczestnikom różnych demonstracji, m.in. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. - Moim zdaniem to jest podstawowe zadanie RPO: bronić praworządności, stać zawsze po stronie obywateli. Jeżeli ktoś nadużywa władzy, to RPO jest po to, żeby stać po jego stronie - tłumaczył.
Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 r. została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Pięcioletnia kadencja obecnego RPO, prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się 23 lipca br. Termin zgłaszania kandydatur na jego następcę upływa 23 czerwca br.
Zgodnie z ustawą o RPO rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.
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