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Wstrząs w kopalni Eko-Plus w Bytomiu. Trwa akcja ratunkowa, jeden górnik pod ziemią

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Trwa akcja ratownicza po wstrząsie w kopalni Eko-Plus, jeden pracownik pozostał pod ziemiąShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:18

W prywatnej kopalni Eko-Plus w Bytomiu trwa akcja ratunkowa po środowym wstrząsie pod ziemią. W wyrobisku nadal znajduje się jeden z pracowników, z którym nie udało się nawiązać kontaktu. Pozostali górnicy opuścili zagrożony rejon i dotarli na powierzchnię. Dwóch z nich zostało poszkodowanych.

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Jeden górnik pozostaje pod ziemią po wstrząsie

– W rejonie zagrożenia było dziewięć osób. Osiem osób wycofało się o własnych siłach (...), natomiast jedna pozostała w chodniku. Na razie nie ma tam możliwości wejścia ze względu na wzmożoną aktywność sejsmiczną – powiedział PAP przedstawiciel sztabu akcji.

Jak dodał, kierownik akcji nie pozwala na razie wejść zastępom, które czekają w bazie ratowniczej.

– Czekamy, aż spadnie zagrożenie, bo bez przerwy górotwór pracuje i stwarza zagrożenie – dodał przedstawiciel sztabu.

Z pracownikiem, który pozostał w wyrobisku, nie ma kontaktu. Baza położona jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest pracownik. Według przedstawicieli kopalni chodnik po wstrząsie został zdeformowany, ale można nim przejść, skoro ośmiu pracownikom udało się wycofać z przodka. Zaginionego górnika koledzy widzieli w odległości 20-25 metrów od przodka.

Dwóch poszkodowanych górników trafiło do szpitala

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach powiedział PAP, że wezwane do kopalni służby medyczne na miejscu przebadały trzech poszkodowanych we wstrząsie górników, z czego dwóch zabrano do szpitala na obserwację. Jeden z nich doznał urazu głowy, a drugi uda.

– Obaj byli w stanie dobrym – zaznaczył dyrektor.

Eko-Plus jest jedną z dwóch w Polsce prywatnych kopalń węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 r., zatrudnia blisko 400 osób. (PAP)

Źródło: PAP

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ŚląskieBytomwstrząs w kopalni

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