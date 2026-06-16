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KAS uruchamia e-licytacje. Sprzedaż egzekwowanych ruchomości i nieruchomości będzie możliwa online

licytacje, e-portal, Krajowa Administracja Skarbowa, KAS
Rusza portal e-licytacje KASShutterstock / shutterstock
Justyna Makowska-Tomalczyk
oprac. Justyna Makowska-Tomalczyk
dzisiaj, 17:26

Przepisy wprowadzające portal e-licytacje KAS wchodzą w życie. Dzięki zmianom w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprzedaż budynków, mieszkań, samochodów i innych ruchomości należących do zobowiązanych będzie łatwiejsza, zcentralizowana i bardziej przejrzysta. Sprawdź, jak będzie działał portal e-licytacje KAS.

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Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z podpisem Prezydenta

Na początku czerwca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, której podstawowym celem jest usprawnienie sprzedaży ruchomości i nieruchomości należących do zobowiązanych. Sprzedaż przez licytację publiczną i z wolnej ręki będzie mogła być prowadzona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tzw. e-licytacje KAS.

Portal ma zapewnić większy dostęp do licytacji (poprzez zdalny udział), usprawnić procedury prowadzone przez urzędy skarbowe i zwiększyć przejrzystość działań. Tym samym kończy się era publikowania ogłoszeń lokalnie w poszczególnych oddziałach administracji publicznej, a dzięki elektronizacji rozpoczyna centralizacja informacji z całego kraju.

KAS: kto i jak będzie prowadził portal?

Portal e-licytacje będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a w razie konieczności usprawnienia jego funkcjonowania minister właściwy ds. finansów publicznych będzie mógł wyznaczyć do tego zadania inny organ KAS.

Na portalu publikowane będą:

• obwieszczenia i ogłoszenia o sprzedaży ruchomości oraz praw majątkowych;

• obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości;

• ogłoszenia o przetargu ofert;

• ogłoszenia o sprzedaży z wolnej ręki;

• inne dokumenty związane ze sprzedażą ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych.

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Zasady licytacji na portalu e-licytacje

Zasady licytacji na portalu e-licytacje będą bardzo proste. W razie licytacji ruchomości obwieszczenie o sprzedaży będzie umieszczane na portalu na siedem dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku ruchomości szczególnych, wymienionych w art. 104 § 2 u.p.e.a., czyli m.in. podlegających łatwemu zepsuciu, wymagających niewspółmiernych kosztów przechowywania lub żywego inwentarza, czas na ogłoszenie może być krótszy. Jeśli sprzedaż dotyczy zaś nieruchomości, ogłoszenie o licytacji będzie umieszczane na 30 dni przed jej rozpoczęciem.

Czas trwania licytacji będzie wynosić siedem dni, a wygrywa ją ten, kto zaoferuje najniższą cenę. Zawiadomienie o zakończeniu licytacji, podobnie jak o jej ogłoszeniu, będzie zamieszczane na portalu.

Licytacje na e-portalu – dla kogo?

Udział w licytacji za pośrednictwem portalu będzie wymagał uwierzytelnienia, założenia konta i nadania unikalnego identyfikatora. Co istotne, konto takie nie będzie potrzebne po to, aby wyłącznie przeglądać i zapoznawać się z treścią obwieszczeń lub ogłoszeń. Samo obserwowanie sprzedaży także nie będzie tego wymagało.

Kiedy portal e-licytacje zostanie uruchomiony?

Zgodnie z przepisami nowelizacja ustawy wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 23 czerwca 2026 roku.

Uruchomienie portalu e-licytacje planowane było na dzień 30 czerwca 2026 roku. Termin jego udostępnienia oraz poszczególnych jego funkcji nie został jednak jeszcze ogłoszony w drodze obwieszczenia ministra właściwego ds. finansów publicznych w dzienniku urzędowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 maja 2026 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. 2026 poz. 739

Źródło: prezydent.pl

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