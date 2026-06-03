Dofinansowanie wczasów dla seniorów po 60. roku życia 2026. Nawet 600 zł na minimum dwa noclegi

Czek turystyczny 2026. Kto może dostać dopłatę do wakacji?

Program skierowany jest nie tylko do seniorów po 60. roku życia. Dotyczy też posiadaczy ważnej Karty Dużej Rodziny.

W przypadku seniorów wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie podczas generowania czeku. Osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny będą musiały posiadać aktywną kartę w dniu składania wniosku. Ważne jest to, że każda uprawniona osoba może skorzystać z programu tylko jeden raz przez cały okres jego obowiązywania.

Ile wyniesie czek turystyczny 2026?

Wartość czeku ma wynosić od 300 do 600 zł. Nie będą to jednak pieniądze wypłacane w gotówce. Czek przyjmie formę elektronicznego kodu, który obniży koszt noclegu w obiekcie uczestniczącym w programie.

Oznacza to, że nie będzie można wymienić go na gotówkę, nie będzie można go sprzedać ani przekazać innej osobie. Czek będzie można wykorzystać go wyłącznie na noclegi objęte programem.

Na cały program przeznaczono 6 milionów zł brutto. Środki pójdą nie tylko na same dopłaty, ale też na promocję regionów i obsługę systemu.

Na co będzie można przeznaczyć czek?

Czek turystyczny będzie można wykorzystać na pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi w tym samym obiekcie. Dopłata obejmie usługi hotelarskie realizowane przez hotele, pensjonaty i inne obiekty noclegowe, które zgłoszą się do programu i zostaną wpisane na oficjalną listę.

Lista dostępnych obiektów ma zostać opublikowana wraz z uruchomieniem programu.

Kiedy ruszy dofinansowanie do wczasów?

Program ma wystartować we wrześniu 2026 roku i potrwać do końca listopada. Czeki będą wydawane w trzech turach. Każda z nich będzie obejmowała kilka dni naboru.

Po wygenerowaniu kodu uczestnik prawdopodobnie będzie miał tylko 7 dni na jego wykorzystanie. Z tego powodu eksperci radzą, aby nie pobierać czeku na zapas. Najlepiej zrobić to dopiero wtedy, gdy mamy już wybrany hotel i planowany termin wyjazdu. Ostateczny termin wykorzystania wszystkich czeków wyznaczono na 30 listopada 2026 roku.

Kiedy będzie dostępna lista hoteli uczestniczących w programie?

Aktualnie trwa nabór ofert od operatorów programu na realizację czeku. Są one składane elektronicznie w systemie AMODIT przez podmioty zainteresowane. Oferty można składać do 18 czerwca. Po zamknięciu naboru ministerstwo wybierze operatorów, a dopiero później obiekty hotelarskie będą zgłaszać się do udziału w programie. Lista hoteli i obiektów będzie dostępna dopiero we wrześniu wraz z uruchomieniem systemu.

Jak uzyskać czek turystyczny? Instrukcja krok po kroku

Uzyskanie czeku ma być stosunkowo proste.

Przed startem programu zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa lub aplikacja, na którą trzeba będzie wejść. Przed pobraniem czeku seniorzy będą musieli złożyć oświadczenie o ukończeniu 60. roku życia. Następnie system wygeneruje indywidualny kod o wartości od 300 do 600 zł i wyświetli się lista hoteli uczestniczących w programie. To czas na wybranie hotelu i zarezerwowanie pobytu. Podczas rezerwacji będzie trzeba podać otrzymany kod czeku. Hotel rozliczy przyznaną dopłatę podczas meldunku.

Dlaczego rząd wprowadza czek turystyczny?

Program ma pomóc nie tylko seniorom i rodzinom wielodzietnym, ale również branży turystycznej. Program obejmie całą Polskę, ale w tym roku szczególne wsparcie mają otrzymać regiony przygraniczne (Warmia-Mazury, Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpacie), które odczuły skutki wojny w Ukrainie oraz miejsca, które w ostatnich latach odnotowały spadek liczby turystów.

To oznacza, że czek będzie można wykorzystać w hotelach na całym terenie Polski, ale większość środków, promocji i obiektów będzie koncentrowana właśnie w wyżej wymienionych czterech regionach wschodniej ściany.

Wprowadzając czek rząd liczy na pobudzenie krajowej turystyki i zachęcenie Polaków do podróżowania po mniej popularnych regionach kraju. Program ma być rodzajem pilotażu i jeśli się sprawdzi, w kolejnych latach może zostać rozszerzony na całe województwa lub cały kraj.