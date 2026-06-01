Europejski Trybunał Praw Człowieka miesiąc temu wydał decyzję o zabezpieczeniu, nakazującą Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów TK wybranych przez Sejm w marcu br. Decyzja ta to pokłosie wniosku czworga niedopuszczonych do orzekania sędziów złożonego w ETPCz i zarejestrowanego jako sprawa Dziurda i inni przeciw Polsce. Sędziowie ci mają czas najbliższego wtorku na złożenie właściwej skargi w europejskim trybunale.

Skarga do ETPCz w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Gajowniczek-Pruszyńska poinformowała w poniedziałek na antenie TVN24, że taki wniosek zostanie we wtorek skierowany do ETPCz. - Jutro będzie skierowana skarga do ETPCz przez panią mec. Sylwię Gregorczyk-Abram, która ma być, jak mam nadzieję, wsparciem w zakresie jednak ciągłej pracy nad tym, żeby dopuścić tych sędziów do orzekania, do realizacji ich zadań i do objęcia funkcji urzędu - powiedziała.

- Pewnie wielu z nas już w to nie wierzy, ale te cztery osoby, które tam przychodzą, zasługują na to, żeby je wesprzeć w tym zakresie - dodała.

W poniedziałek na stronie TK poinformowano o skierowaniu przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego pisma do ETPCz w tej sprawie. Święczkowski wskazuje w nim m.in. na informacje medialne, z których ma wynikać – jak czytamy - że polski rząd poinformował Trybunał, iż „skarżący złożyli ślubowanie i są sędziami TK”. „Odpowiadając zatem bezpośrednio na wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (...) »zarządzenie tymczasowe« w sprawie Dziurda i inni p. Polsce, zmuszony jestem przedłożyć poniższą informację” – napisał prezes TK w tym piśmie datowanym na 28 maja.

Spór o status sędziów TK i ważność ślubowania

Jak powtórzył, TK „nie utrudnia objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez skarżących”, gdyż oni „nie są sędziami”. Dodał, że brak prawnej możliwości podjęcia obowiązków jest konsekwencją „nienawiązania stosunku służbowego sędziego” przez czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm na sędziów TK.

Chodzi o to, że 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów do TK. Dwóch z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – 1 kwietnia, na zaproszenie prezydenta Nawrockiego, złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów - Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda - złożyło ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Postępowanie przed ETPCz i działania instytucji państwowych

Sędziowie Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”. Dzień później Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów złożyli pismo do prezesa TK z wnioskiem o umożliwienie im wykonywania obowiązków służbowych.

Czworo wybranych w marcu sędziów TK zwróciło się więc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten 5 maja wydał decyzję o zabezpieczeniu. Ponadto wyznaczył rządowi termin do 20 maja na przekazanie informacji o sytuacji sędziów TK, a do 2 czerwca wyznaczył termin na złożenie skargi. MSZ, przedkładając swoją informację europejskiemu trybunałowi w wymaganym terminie, napisał, że w ocenie polskiego rządu cztery skarżące osoby są sędziami TK. (PAP)