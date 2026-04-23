Jeszcze niedawno założenie firmy oznaczało wizyty w kilku urzędach i godziny spędzone przy okienkach. Teraz rząd zapowiada zmianę, która może całkowicie odwrócić ten schemat. W aplikacji mObywatel pojawiła się funkcja pozwalająca zarejestrować działalność gospodarczą w kilka minut – bez wychodzenia z domu. Czy to faktycznie przełom dla przyszłych przedsiębiorców?
Nowa usługa już działa i – jak przekonuje rząd – ma uprościć start w biznesie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Zakładanie firmy przez mObywatel – koniec wizyt w urzędach i kilka minut do własnej działalności
Zmiana, o której mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski 23 kwietnia w Katowicach, nie jest kosmetyczna. To próba całkowitego przeniesienia procesu zakładania działalności do świata cyfrowego.
Dziś zakładanie działalności gospodarczej może zająć zaledwie kilka minut i odbyć się w całości przez telefon – bez wizyty w urzędzie i zbędnych formalności – powiedział Gawkowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
To mocna deklaracja, zwłaszcza jeśli zestawić ją z dotychczasową praktyką. Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorca musiał odwiedzić urząd gminy lub miasta, zgłosić się do ZUS, ustalić urząd skarbowy i czekać na potwierdzenia z różnych instytucji. Dziś większość tych kroków ma się „zadziać” w jednym miejscu – w aplikacji mobilnej mObywatel.
Jak założyć firmę przez mObywatel? Wniosek CEIDG-1 krok po kroku w telefonie
Sercem całego procesu pozostaje formularz CEIDG-1, który trafia do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Różnica polega na tym, gdzie i jak go wypełniamy.
W aplikacji użytkownik:
- uzupełnia dane (częściowo automatycznie),
- wskazuje kody PKD, adres działalności i urząd skarbowy,
- wybiera formę ubezpieczenia,
- zakłada skrzynkę do e-Doręczeń,
- podpisuje wniosek profilem zaufanym,
- wysyła go bezpośrednio do CEIDG.
Całość odbywa się na smartfonie, a system prowadzi użytkownika krok po kroku. Co ważne, formularz można przerwać i wrócić do niego później – bez utraty danych.
Kto może założyć firmę w mObywatelu? Warunki, wymagania i ograniczenia 2026
Nie każdy skorzysta z nowej funkcji od razu. Rząd jasno określa grupę docelową. Z usługi mogą skorzystać osoby, które:
- są pełnoletnie,
- mają polskie obywatelstwo,
- posiadają mDowód w aplikacji,
- mają aktywny profil zaufany,
- nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej.
To oznacza, że funkcja jest skierowana głównie do osób zakładających pierwszą firmę.
Co zmienia mObywatel dla przedsiębiorców? Mniej formalności i automatyczne dane z rejestrów
Największa różnica nie polega na samym „przeniesieniu” wniosku do telefonu. Kluczowa jest automatyzacja. System sam pobiera część danych z rejestrów państwowych. Użytkownik nie musi ich ręcznie wpisywać ani sprawdzać w kilku bazach. To ogranicza ryzyko błędów, które wcześniej często wydłużały proces rejestracji. Dodatkowo aplikacja:
- informuje o statusie wniosku,
- wysyła powiadomienia PUSH (np. o aktywacji firmy),
- pozwala śledzić cały proces bez logowania do wielu systemów.
To rozwiązanie przypomina znane z bankowości mobilnej podejście: wszystko w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym.
Czego nie załatwisz w mObywatelu? ZUS, VAT i obowiązki po rejestracji firmy
Mimo szerokiego zakresu nowej usługi, nie wszystko da się zrobić w mObywatelu. Po rejestracji działalności przedsiębiorca nadal musi:
- zgłosić się do ZUS (jeśli system nie zrobi tego automatycznie),
- ewentualnie zarejestrować się jako podatnik VAT,
- załatwić dodatkowe formalności branżowe.
Część z tych spraw można jednak przeprowadzić online – np. przez Biznes.gov.pl.
Jak wygląda rejestracja firmy krok po kroku w mObywatelu – etapy i czas oczekiwania
Etap
Co robi użytkownik
Co robi system
1
Uruchamia usługę „Firma”
Pobiera dane z rejestrów
2
Uzupełnia brakujące informacje
Podpowiada kolejne kroki
3
Wybiera PKD i urząd
Waliduje dane
4
Podpisuje wniosek
Przekazuje do CEIDG
5
Czeka na decyzję
Informuje o statusie
Dlaczego rząd rozwija mObywatel? Cyfryzacja firm i koniec biurokracji dla przedsiębiorców
Rozszerzenie funkcji aplikacji wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług publicznych. Projekt jest finansowany m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, a jego celem jest uproszczenie kontaktu obywatela z państwem. W praktyce chodzi o nie tylko o wygodę, ale też skrócenie czasu zakładania firm, zmniejszenie liczby błędów formalnych i zachęcenie do przedsiębiorczości. Dla wielu osób barierą był nie brak pomysłu na biznes, lecz biurokracja. Teraz ta przeszkoda może znacząco się zmniejszyć.
Rząd zapowiada kolejne rozszerzenia funkcji „Firma” w aplikacji. W planach są m.in. integracje z kolejnymi systemami administracji. Jeśli wejdą w życie, część obowiązków wobec ZUS i fiskusa może zostać jeszcze bardziej uproszczona.
FAQ: mObywatel i zakładanie firmy – najczęstsze pytania i odpowiedzi
Czy mogę założyć drugą firmę przez mObywatel?
Nie. Funkcja dotyczy tylko osób, które nie mają jeszcze działalności gospodarczej.
Czy wniosek można złożyć bez profilu zaufanego?
Nie. Podpis elektroniczny jest obowiązkowy.
Czy aplikacja automatycznie zgłasza do ZUS?
Nie w pełnym zakresie – część formalności trzeba uzupełnić osobno.
Czy można przerwać wypełnianie wniosku?
Tak, dane zapisują się i można wrócić do procesu później.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2024 poz. 236)
- Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji – rozszerzenie usługi „Firma” (23.04.2026)
