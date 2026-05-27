Gazeta Prawna
Kraj

Adwokat od „trumny na kółkach” w areszcie w Szczecinie. Nowy ruch śledczych

kajdanki sprawca kradzież prawo
Adwokat od „trumny na kółkach” przewieziony do Szczecina; prokuratura dokończy śledztwo z ŁodziShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:36

Skazany za śmiertelny wypadek drogowy były łódzki adwokat Paweł K. trafił z więzienia w Hrubieszowie do aresztu w Szczecinie. Miejscowa prokuratura kontynuuje postępowanie dotyczące narkotyków, w którym zarzuty usłyszeli K. oraz jego żona.

Skrót artykułu

Adwokat odbywający wyrok za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie kobiety, został przewieziony do Aresztu Śledczego w Szczecinie na wniosek tutejszej prokuratury okręgowej, która przejęła śledztwo od prokuratury w Łodzi, gdzie w sierpniu K. i jego żona usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych.

– Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo przeciwko byłemu adwokatowi Pawłowi K. Mężczyzna jest podejrzany w śledztwie dotyczącym narkotyków i poplecznictwa – przekazała PAP prok. Julia Szozda, rzeczniczka prasowa szczecińskiej prokuratury. – Śledztwo przeniesiono, aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o brak bezstronności łódzkich prokuratorów – dodała.

Paweł K. przewieziony z więzienia do aresztu w Szczecinie

Na wniosek śledczych Paweł K. został przetransportowany z Zakładu Karnego w Hrubieszowie (woj. lubelskie), gdzie odbywał karę pozbawienia wolności, do aresztu w Szczecinie. Rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek poinformowała PAP, że w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie komisji penitencjarnej, podczas którego określono typ i rodzaj zakładu karnego, w którym osadzony K. docelowo miałby odbywać karę pozbawienia wolności.

– Jednak w związku z wpłynięciem wniosku z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie osadzony został przetransportowany na jej polecenie do wskazanej przez powyższy organ jednostki penitencjarnej – wyjaśniła Pęconek.

Nie wiadomo, kiedy Paweł K. wróci do więzienia na Lubelszczyźnie. Pytana o to prok. Szozda zastrzegła, że informacje o tym zostaną przekazane dopiero po zakończeniu czynności prokuratorskich.

Śmiertelny wypadek i słowa o „trumnie na kółkach”

Paweł K. 26 września 2021 r. spowodował wypadek na trasie Barczewo – Jeziorany (woj. warmińsko-mazurskie). Kierowany przez niego Mercedes czołowo zderzył się z innym autem, którym podróżowały dwie kobiety (53 i 67 lat).

„To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach” – oświadczył prawnik w nagraniu opublikowanym po wypadku.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Olsztynie. W kwietniu 2023 r. Paweł K. usłyszał wyrok: dwa lata pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. W marcu 2026 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wyrok: 1,5 roku więzienia i czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów. Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Ukrywał się. 7 maja br. został zatrzymany przez policję i umieszczony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

Zarzuty narkotykowe wobec Pawła K. i jego żony

W sierpniu 2025 r., gdy K. oczekiwał na rozstrzygnięcie sprawy śmiertelnego wypadku w II instancji, usłyszał zarzuty w sprawie przestępstw narkotykowych. Zatrzymano również jego żonę.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak informował wtedy: „Dwóm łódzkim adwokatom przedstawiono zarzut pomocnictwa do udzielania substancji psychotropowych i odurzających, a tegoż pomocnictwa udzielono w ten sposób, że mając informacje o planowanym przeszukaniu w miejscu zamieszkania osoby podejrzanej, zabrano znajdujące się u niej środki i substancje i ukryto je w innym miejscu, czym jednocześnie uniemożliwiono przeprowadzenie czynności w postępowaniu nadzorowanym przez prokuraturę”.

Śledczy wyjaśniali, że dwóm zatrzymanym osobom zarzuca się tzw. poplecznictwo i złamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

„Chodzi o przestępstwo udzielania innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej” – wyjaśniał Jasiak.

Łódzka prokuratura podawała, że ukryto środki w „znacznej ilości” – marihuanę, kokainę i mefedron. W miejscu zamieszkania adwokatów ujawniono 45 gramów marihuany. Decyzją sądu otrzymali policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane im przestępstwa grozi 10 lat więzienia. Obrońca Pawła K. złożył wniosek o zastosowanie wobec skazanego dozoru elektronicznego (tzw. bransoletki). Sprawą miał zajmować się sąd w Zamościu, ale teraz może trafić do sądu penitencjarnego w Szczecinie.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala przekazał w środę PAP, że taka sprawa jeszcze nie wpłynęła.

Bulwersującymi słowami o „trumnie na kółkach” i innymi nieetycznymi zachowaniami Pawła K. zajmował się również sąd dyscyplinarny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Mecenas został na dwa lata zawieszony w czynnościach zawodowych oraz na pięć lat pozbawiony prawa patronatu adwokackiego. (PAP)

tma/ joz/

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

areszttrumna na kółkachpaweł k.

Powiązane

Adwokat, mecenas, adwokatura, obrońca
OrzecznictwoAdwokat od „trumny na kółkach” ponownie zawieszony
Kolejne sprawy wiążą się z głośnym wypadkiem z udziałem Pawła Kozaneckiego
OrzecznictwoAż dziewięć dyscyplinarek mecenasa od „trumny na kółkach”. Adwokat może wykonywać czynności
wyrok prawo sąd
PrawnikAdwokat od „trumien na kółkach” chce odbywać karę w domu. SN wskaże sąd, który podejmie decyzję