Wycofanie aktu oskarżenia w sprawie KNF i SKOK Wołomin

W toczącym się od września 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie procesie oskarżeni są m.in. byli szefowie i pracownicy Komisji Nadzoru Finansowego. Na ławie oskarżonych łącznie zasiada 11 osób, w tym właśnie 7 osób z ówczesnego kierownictwa KNF sprzed ponad dekady. Jest to m.in. ówczesny wiceszef KNF Wojciech Kwaśniak.

Na rozprawie przed miesiącem prokurator zwróciła się do tych siedmiorga oskarżonych o zgody na cofnięcie aktu oskarżenia w zakresie przedstawionych im zarzutów. Jak wówczas tłumaczyła PAP rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak „zachowanie prokuratora było konsekwencją wydania polecenia przez PG, który (...) polecił, aby prokurator oskarżający podczas rozprawy zwrócił się o takie pisemne oświadczenia, ponieważ taka zgoda jest niezbędna do podjęcia kolejnych działań przez prokuratora - mianowicie do cofnięcia aktu oskarżenia w zakresie dotyczącym tych osób”.

Decyzja sądu w sprawie byłego kierownictwa KNF

Podczas poniedziałkowej rozprawy sędzia Marzena Tomczyk-Zięba poinformowała, że wszystkich siedmioro członków byłego kierownictwa KNF wyraziło takie zgody i w ostatnich dniach sąd otrzymał oświadczenie prokuratury o wycofaniu aktu oskarżenia.

Nie oznacza to na razie końca procesu w tym wątku. Jeszcze w marcu prok. Adamiak tłumaczyła, że w sprawie występują również oskarżyciele posiłkowi i cofnięcie aktu oskarżenia przez prokuratora nie pozbawia tych osób prawa uczestnictwa w postępowaniu.

Dotychczas spośród 11 oskarżycieli posiłkowych oświadczenie o dalszym poparciu oskarżenia złożyło czterech. Sąd przekazał, że dla pozostałych nie upłynął jeszcze termin na złożenie takich oświadczeń.

Obrońcy byłego szefostwa KNF wnioskowali w poniedziałek o umorzenie sprawy ich klientów wskazując m.in., że osoby mające status oskarżycieli posiłkowych – czyli byli członkowie wołomińskiej Kasy - nie zostały w tej sprawie „bezpośrednio pokrzywdzone” działaniami zarzuconymi szefom KNF.

Sąd nie uwzględnił jednak wniosku o umorzenie. – Od kilku lat już toczy się to postępowanie. Do tej pory osoby te (oskarżyciele posiłkowi - PAP) korzystały z tych uprawnień i stanowisko sądu się nie zmieniło – powiedziała sędzia Tomczyk-Zięba.

Marcin Jabłoński (PAP)