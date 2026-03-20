Żurek: Cofnięcie aktu oskarżenia w sprawie KNF i SKOK Wołomin jest możliwe

Prokurator generalny Waldemar Żurek odniósł się do głośnej sprawy dotyczącej byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru nad SKOK Wołomin. W piątek podkreślił, że jeśli prokuratura nie widzi dowodów winy, nie ma obaw przed podjęciem decyzji o cofnięciu aktu oskarżenia.

– Jeśli uzyskuję informację, że prokuratura nie dopatruje się dowodów na winę tych osób, a procesy trwają bardzo długo, to nie mam obawy wydawać decyzji o cofnięciu aktu oskarżenia – zaznaczył Żurek.

KNF i SKOK Wołomin. Brak dowodów winy według prokuratury

Sprawa dotyczy wydarzeń z lat 2013–2014, kiedy – według pierwotnych ustaleń – urzędnicy KNF mieli dopuścić się zaniedbań w nadzorze nad SKOK Wołomin. To właśnie te zaniedbania miały umożliwić dalsze funkcjonowanie przestępczego procederu.

Obecnie jednak prokuratura analizująca materiał dowodowy nie znajduje podstaw do przypisania winy części oskarżonych. Żurek wskazał także, że niektóre osoby mogły zostać „sklejone” z innymi sprawcami w celach politycznych.

Proces KNF SKOK Wołomin w Warszawie. Co dalej z oskarżonymi?

Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie od września 2023 roku. Na ławie oskarżonych zasiada łącznie 11 osób, w tym siedmiu byłych członków kierownictwa KNF.

Wśród nich są m.in. były przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak oraz jego zastępca Wojciech Kwaśniak. To właśnie wobec tej grupy prokuratura rozważa cofnięcie aktu oskarżenia.

Zgody oskarżonych kluczowe dla cofnięcia aktu oskarżenia KNF

Jak poinformowano, cofnięcie aktu oskarżenia wymaga zgody samych oskarżonych. Dotychczas dwie osoby wyraziły już taką zgodę, natomiast pozostali mają czas na decyzję.

– Część osób chce być uniewinniona przez sąd i czeka latami na wyrok, ale część nie chce pozostawać pod oskarżeniem – zaznaczył Żurek.

Sprawa Wojciecha Kwaśniaka i SKOK Wołomin. Oto kulisy śledztwa

Jednym z najbardziej dramatycznych wątków tej sprawy jest napaść na Wojciecha Kwaśniaka w 2014 roku. Wiceszef KNF został brutalnie pobity, co było powiązane z aferą SKOK Wołomin.

W 2024 roku sąd utrzymał wyrok skazujący wobec Piotra Polaszczyka, który miał nakłaniać do tego ataku. Sprawa ta przez lata była symbolem skali napięć wokół nadzoru finansowego w Polsce.

Żurek podkreślił, że zapoznał się szczegółowo z materiałem dowodowym i nie obawia się podejmowania trudnych decyzji.