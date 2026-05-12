Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki

Egzamin z matematyki jest jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty. W poniedziałek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W środę będą mieli egzamin z języka obcego.

Arkusz egzaminacyjny z matematyki, rozwiązywany przez uczniów, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swoje stronie internetowej. Zawiera on 20 zadań. Wśród nich było 14 zadań zamkniętych i sześć otwartych.

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach oraz wykonywać obliczenia procentowe. Musieli wykazać się także m.in. umiejętnością odczytywania danych z diagramu, obliczeń na ułamkach, procentach, posługiwania się czasem, rozwiązywania równań z dwoma niewiadomymi, obliczania prawdopodobieństwa. Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości.

Arkusz CKE z matematyki – zadania otwarte i geometryczne

Jedno z zdań zamkniętych brzmiało: „W pewnej hodowli rasowy kocur kosztuje 𝑥 złotych, a rasowa kotka kosztuje 𝑦 złotych. Janek kupił z tej hodowli rasowego kocura ze zniżką 40 proc. oraz rasową kotkę ze zniżką 20 proc. Które wyrażenie poprawnie opisuje, ile złotych zapłacił Janek za te koty? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: A. 0,4𝑥 + 0,2𝑦 B. 0,2𝑥 + 0,4𝑦 C. 0,8𝑥 + 0,6𝑦 D. 0,6𝑥 + 0,8𝑦”.

Inne zadanie zamknięte brzmiało: „Ola otwiera swoją szafkę za pomocą czterocyfrowego kodu 𝑌𝑋𝑋𝑌, gdzie 𝑋 jest największym wspólnym dzielnikiem liczb 18 i 27, a 𝑌 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 2 i 4. Jaki jest kod do otwarcia szafki Oli? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: A. 4334 B. 4994 C. 8338 D. 8998”.

Jeszcze inne zadanie zamknięte zilustrowane rysunkiem prostopadłościanu zbudowanego z trzech ustawionych na sobie jednakowych sześcianów o krawędzi długości 5. Uczniowie mieli podać ile wynosi pole powierzchni tego prostopadłościanu: A. 350 B. 375 C. 400 D. 450.

Pierwsze z zadań otwartych brzmiało: „Do wykonania origami Ela przygotowała łącznie 160 kartek. Każda z tych kartek była w jednym z czterech kolorów: białym, niebieskim, zielonym lub czerwonym. Kartek białych było 37. Kartek niebieskich było 1,5 raza więcej niż czerwonych, a kartek zielonych było o 10 mniej niż czerwonych. Oblicz, ile kartek niebieskich przygotowała Ela”.

Inne zadanie otwarte brzmiało: „Z Polanki do Dębiny prowadzi jedna droga przez Jodłowo i ma długość 123 km. Droga z Polanki do Jodłowa ma długość 48 km i samochód przejechał ją w czasie 40 minut. Drogę z Jodłowa do Dębiny ten samochód pokonał z taką samą prędkością, jak drogę z Polanki do Jodłowa. Uzasadnij, że przejazd tego samochodu z Jodłowa do Dębiny trwał dłużej niż godzinę”.

W innym zdaniu podano, że ogródek ma kształt trapezu, którego podstawy mają długości 18 m i 12 m, a wysokość jest równa 9 m oraz, że jedno opakowanie nasion wystarcza na obsianie 25 m2 powierzchni i kosztuje 23,80 zł. Uczniowie mieli obliczyć ile trzeba zapłacić za najmniejszą liczbę opakowań z nasionami potrzebnych na obsianie całej powierzchni tego ogródka.

W jeszcze innym zadaniu zilustrowanym rysunkiem ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian, należało obliczyć ile razy objętość tego ostrosłupa jest mniejsza od objętości sześcianu.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Na napisanie sprawdzianu z matematyki uczniowie mieli 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, mógł on zostać przedłużony o nie więcej niż 40 minut.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty dlatego nie można go nie zdać. Jednak wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej – połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)