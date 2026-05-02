Były wiceminister skarbu z czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego zapowiedział organizację zgromadzenia w Warszawie 9 maja – w dniu szczególnie istotnym dla rosyjskiej polityki historycznej. Inicjatywa wywołuje kontrowersje nie tylko ze względu na datę, lecz także wcześniejsze wypowiedzi jej pomysłodawcy oraz jego działalność publiczną.
Krzysztof Tołwiński, były wiceminister skarbu państwa, wezwał swoich zwolenników do udziału w spotkaniu zaplanowanym na 9 maja przy Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Data ta nie jest przypadkowa – w Rosja obchodzony jest wówczas Dzień Zwycięstwa, jedno z najważniejszych świąt państwowych upamiętniających zakończenie II wojny światowej.
Polityk podkreśla, że wydarzenie nie ma mieć charakteru klasycznej manifestacji. W jego ocenie ma to być forma „sprawdzenia zdolności do realistycznego myślenia o polityce” oraz próba mobilizacji środowisk krytycznych wobec obecnego kierunku polskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie apeluje o potraktowanie spotkania jako impulsu do „organizowania się i wprowadzania zmian”.
Test na realizm polityczny czy demonstracja poglądów?
W wypowiedziach dla mediów Tołwiński przekonuje, że inicjatywa wynika z jego poczucia obowiązku wobec państwa. – W sytuacji, gdy instytucje zawodzą, trzeba zadbać o godność i interes narodowy – argumentował w rozmowie z prasą.
Z informacji medialnych wynika, że ugrupowanie Front, którego liderem jest Tołwiński, formalnie zgłosiło zgromadzenie. Organizacja ta pozostaje marginalna na scenie politycznej, jednak jej lider regularnie zabiera głos w sprawach międzynarodowych, często prezentując stanowiska odbiegające od głównego nurtu debaty publicznej w Polsce.
Przeszłość polityczna Krzysztofa Tołwińskiego
Krzysztof Tołwiński funkcjonuje w polityce od ponad dwóch dekad. W latach 2002–2006 był radnym sejmiku województwa podlaskiego z ramienia Polskie Stronnictwo Ludowe, następnie uzyskał mandat posła na Sejm VI kadencji. W 2007 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
W ostatnich latach jego aktywność koncentruje się głównie wokół własnego środowiska politycznego oraz komentowania relacji Polski z państwami Europy Wschodniej, w tym z Białoruś i Rosją.
Wyrok za mowę nienawiści i jego konsekwencje
Dodatkowe kontrowersje wokół planowanego zgromadzenia wynikają z niedawnego wyroku sądu wobec Tołwińskiego. Został on skazany za znieważenie obywateli Ukraina oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. W swoich publicznych wypowiedziach używał wobec Ukraińców obraźliwych określeń i sugerował ich usunięcie z Polski.
Sam zainteresowany nie tylko nie przyjął wyroku z krytyką, lecz określił go jako element walki politycznej. Twierdził, że orzeczenie sądu stanowi dla niego „wyróżnienie” i wzmacnia jego pozycję w debacie publicznej.
