Krzysztof Tołwiński, były wiceminister skarbu państwa, wezwał swoich zwolenników do udziału w spotkaniu zaplanowanym na 9 maja przy Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Data ta nie jest przypadkowa – w Rosja obchodzony jest wówczas Dzień Zwycięstwa, jedno z najważniejszych świąt państwowych upamiętniających zakończenie II wojny światowej.

Polityk podkreśla, że wydarzenie nie ma mieć charakteru klasycznej manifestacji. W jego ocenie ma to być forma „sprawdzenia zdolności do realistycznego myślenia o polityce” oraz próba mobilizacji środowisk krytycznych wobec obecnego kierunku polskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie apeluje o potraktowanie spotkania jako impulsu do „organizowania się i wprowadzania zmian”.

Test na realizm polityczny czy demonstracja poglądów?

W wypowiedziach dla mediów Tołwiński przekonuje, że inicjatywa wynika z jego poczucia obowiązku wobec państwa. – W sytuacji, gdy instytucje zawodzą, trzeba zadbać o godność i interes narodowy – argumentował w rozmowie z prasą.

Z informacji medialnych wynika, że ugrupowanie Front, którego liderem jest Tołwiński, formalnie zgłosiło zgromadzenie. Organizacja ta pozostaje marginalna na scenie politycznej, jednak jej lider regularnie zabiera głos w sprawach międzynarodowych, często prezentując stanowiska odbiegające od głównego nurtu debaty publicznej w Polsce.

Przeszłość polityczna Krzysztofa Tołwińskiego

Krzysztof Tołwiński funkcjonuje w polityce od ponad dwóch dekad. W latach 2002–2006 był radnym sejmiku województwa podlaskiego z ramienia Polskie Stronnictwo Ludowe, następnie uzyskał mandat posła na Sejm VI kadencji. W 2007 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

W ostatnich latach jego aktywność koncentruje się głównie wokół własnego środowiska politycznego oraz komentowania relacji Polski z państwami Europy Wschodniej, w tym z Białoruś i Rosją.

Wyrok za mowę nienawiści i jego konsekwencje

Dodatkowe kontrowersje wokół planowanego zgromadzenia wynikają z niedawnego wyroku sądu wobec Tołwińskiego. Został on skazany za znieważenie obywateli Ukraina oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. W swoich publicznych wypowiedziach używał wobec Ukraińców obraźliwych określeń i sugerował ich usunięcie z Polski.

Sam zainteresowany nie tylko nie przyjął wyroku z krytyką, lecz określił go jako element walki politycznej. Twierdził, że orzeczenie sądu stanowi dla niego „wyróżnienie” i wzmacnia jego pozycję w debacie publicznej.