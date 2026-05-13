Gazeta Prawna
Kraj

Odrodzenie polskiej potęgi pancernej. Gliwice zbudują „czołg przyszłości”, a rząd szykuje ustawę o eksporcie

Po podpisaniu umowy - przedstawiciele Polsi i Korei Płd. na tle czołgu K2PL. 1 sierpnia 2025 r.
Po podpisaniu umowy - przedstawiciele Polsi i Korei Płd. na tle czołgu K2PL. 1 sierpnia 2025 r.MON / MON
dzisiaj, 06:09

Po 25 latach przerwy Polska wraca do gry jako producent czołgów. W gliwickich zakładach Bumar-Łabędy mają powstawać spolonizowane czołgi K2PL, rozwijane we współpracy z południowokoreańskim Hyundai Rotem. Dalsze plany są znacznie bardziej ambitne i dotyczą budowy w Polsce europejskiego centrum produkcji, serwisowania i eksportu nowoczesnych wozów pancernych.

W artykule opisujemy kulisy największego od lat projektu odbudowy polskiego przemysłu pancernego. Po raz pierwszy od zakończenia produkcji PT-91 polskie zakłady mają odzyskać kompetencje nie tylko montażowe, lecz także technologiczne. Do kraju ma trafić know-how, szkolenia i zaplecze umożliwiające rozwijanie własnych zdolności przemysłowych. Koreańczycy otwarcie deklarują, że chcą uczynić z Polski regionalny hub obronny dla całej Europy.

Twierdza Tarcza Wschód: Wojsko zamawia miliony min i wchodzi na prywatne grunty
Zobacz także
Twierdza Tarcza Wschód: Wojsko zamawia miliony min i wchodzi na prywatne grunty

W tekście opisujemy również polityczne i biznesowe plany związane z eksportem czołgów produkowanych nad Wisłą. Rząd pracuje nad specjalnymi przepisami, które mają pozwolić sprzedawać uzbrojenie w formule umów międzyrządowych – na wzór Korei Południowej czy Francji. Chodzi o stworzenie mechanizmu, dzięki któremu polski przemysł zbrojeniowy będzie mógł skuteczniej konkurować na globalnym rynku i zdobywać zagranicznych klientów.

Nie mniej ważne są wojskowe ambicje. Choć obecne kontrakty obejmują setki maszyn, w MON mówi się już o docelowej flocie liczącej nawet tysiąc czołgów opartych na koreańskiej konstrukcji. Jednocześnie eksperci i politycy zaczynają dyskusję o kolejnym kroku: stworzeniu w przyszłości własnego polskiego czołgu.

Cały artykuł przeczytasz tu:

Polska wraca do pancernej gry. Już planują, jak eksportować polskie czołgi
Zobacz także
Polska wraca do pancernej gry. Już planują, jak eksportować polskie czołgi
Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

wojskoprzemysł obronnyczołgi

Powiązane

Działa laserowe dla wojska. Takiej broni pozazdrości Polsce cały świat
KrajDziała laserowe dla wojska. Takiej broni pozazdrości Polsce cały świat
Przemarsz żołnierzy białoruskich.
Wojna na UkrainieŁukaszenka szykuje wojsko. Pozwala Rosjanom na bardzo wiele
Mężczyzna w kamizelce Wojska Polskiego
Polityka zagranicznaNie tylko SAFE. Nowe pomysły na pieniądze dla wojska