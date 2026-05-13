W artykule opisujemy kulisy największego od lat projektu odbudowy polskiego przemysłu pancernego. Po raz pierwszy od zakończenia produkcji PT-91 polskie zakłady mają odzyskać kompetencje nie tylko montażowe, lecz także technologiczne. Do kraju ma trafić know-how, szkolenia i zaplecze umożliwiające rozwijanie własnych zdolności przemysłowych. Koreańczycy otwarcie deklarują, że chcą uczynić z Polski regionalny hub obronny dla całej Europy.

W tekście opisujemy również polityczne i biznesowe plany związane z eksportem czołgów produkowanych nad Wisłą. Rząd pracuje nad specjalnymi przepisami, które mają pozwolić sprzedawać uzbrojenie w formule umów międzyrządowych – na wzór Korei Południowej czy Francji. Chodzi o stworzenie mechanizmu, dzięki któremu polski przemysł zbrojeniowy będzie mógł skuteczniej konkurować na globalnym rynku i zdobywać zagranicznych klientów.

Nie mniej ważne są wojskowe ambicje. Choć obecne kontrakty obejmują setki maszyn, w MON mówi się już o docelowej flocie liczącej nawet tysiąc czołgów opartych na koreańskiej konstrukcji. Jednocześnie eksperci i politycy zaczynają dyskusję o kolejnym kroku: stworzeniu w przyszłości własnego polskiego czołgu.

