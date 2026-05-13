W artykule opisujemy, jak zaawansowane są prace oraz dlaczego skala planowanych zakupów zaskoczyła ekspertów. Po wyjściu Polski z Konwencji Ottawskiej Agencja Uzbrojenia ruszyła z poszukiwaniem producentów min przeciwpiechotnych. Skala planowanych zakupów jest ogromna i – według części ekspertów – może wykraczać daleko poza dotychczasowe szacunki potrzeb obronnych państwa. Dlaczego wojsko chce zgromadzić tak wielkie zapasy? Jak mają wyglądać nowoczesne systemy minowania i co to oznacza dla bezpieczeństwa regionu?

Piszemy także, jakie konsekwencje dla mieszkańców pogranicza może mieć przejmowanie terenów pod inwestycję. Budowa umocnień w pasie 400 metrów od granicy oznacza bowiem konieczność przejęcia gruntów. Jak będzie wyglądać „pożyczanie” ziemi od rolników i czy czekają nas masowe wywłaszczenia?

Wreszcie, zdradzamy kulisy finansowania projektu, rolę unijnych pieniędzy i to, jak polskie rozwiązania zaczynają kopiować państwa bałtyckie.

