Za udzieleniem nagany głosowało dziewięcioro członków komisji, sześcioro było przeciw. W związku z tym przyjęto propozycję posłanki Katarzyny Stachowicz (KO) o ukaraniu Zbigniewa Ziobry naganą.

Ziobro nieobecny podczas prac Sejmu

„Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych udziela posłowi Zbigniewowi Ziobrze nagany z powodu niewykonywania obowiązków poselskich poprzez nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu przez ponad 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu” - podkreślono w uchwale przedstawionej przez wiceprzewodniczącego komisji Tomasza Głogowskiego (KO).

Ziobro bez diety i z minimalnym uposażeniem

Głosowanie w komisji poprzedziła dyskusja. W obronie Ziobry stanęła m.in. była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS), która wskazywała, że Ziobro uzyskał azyl na Węgrzech, bo w Polsce „nie może liczyć na uczciwy proces”.

Wniosek ws. nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do komisji regulaminowej pod koniec stycznia. Marszałek mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Zbigniew Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji. Następnie marszałek będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł. brutto miesięcznie.