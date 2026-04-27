Oznacza to wzrost w porównaniu do stawek obowiązujących w ostatni weekend oraz w poniedziałek, kiedy to cena maksymalna popularnej „95-tki” wynosiła 6,17 zł, a diesla 7,01 zł. Kolejne obwieszczenie, określające ceny na środę, zostanie opublikowane we wtorek.

Surowe kary za droższe paliwo

Mechanizm cen maksymalnych, wprowadzony w ramach rządowego pakietu osłonowego, jest rygorystycznie kontrolowany przez Krajową Administrację Skarbową. Sprzedaż paliwa powyżej limitu ogłoszonego w Monitorze Polskim grozi stacjom karą do 1 mln zł.

Stawki te są wyliczane codziennie według algorytmu uwzględniającego:

średnią cenę hurtową na rynku krajowym,

akcyzę i opłatę paliwową,

marżę sprzedażową zamrożoną na poziomie 0,30 zł za litr ,

zamrożoną na poziomie , podatek VAT.

Tarcza podatkowa tylko do końca kwietnia

Warto pamiętać, że obecne, relatywnie niskie limity cenowe wynikają z obowiązujących czasowo ulg podatkowych. Do 30 kwietnia 2026 r. obowiązują rozporządzenia obniżające:

VAT na paliwo z 23 do 8 proc. Akcyzę do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską (obniżka o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze diesla).

Jeśli rząd nie zdecyduje się na przedłużenie tych rozwiązań na kolejny miesiąc, od maja kierowcy mogą spodziewać się skokowego wzrostu cen na stacjach.