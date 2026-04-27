Zasady ogólne postu w Kościele katolickim

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku. Piątkowa wstrzemięźliwość nie obowiązuje jedynie w trzech przypadkach:

w piątki, w które wypada uroczystość ;

; w dni w randze uroczystości (np. piątek w Oktawie Wielkanocy);

gdy zostanie udzielona dyspensa zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Dyspensy na 1 maja: Różne warunki w diecezjach

W związku z tym, że najbliższy piątek – 1 maja – sprzyja rodzinnym spotkaniom, biskupi w całej Polsce wydali stosowne dekrety. Korzystanie z dyspensy wiąże się jednak często z dodatkowymi zadaniami:

Archidiecezja warszawska: Abp Adrian Galbas zobowiązał wiernych do ofiarowania „dowolnej modlitwy według intencji papieża” i zachęcił do wsparcia biednych.

Archidiecezja gdańska i częstochowska: Wierni mają odmówić „Ojcze nasz" w intencji nowych powołań.

Diecezja kielecka i białostocka: Wskazano modlitwę o pokój na świecie.

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska: Zachęta do modlitwy za ojczyznę.

Archidiecezja przemyska: Obowiązek złożenia jałmużny na misje lub Caritas.

Diecezja bydgoska: Modlitwa w intencji Ojca Świętego.

W diecezjach takich jak warszawsko-praska, opolska czy pelplińska, biskupi udzielili dyspensy bez nakładania dodatkowych obowiązków.

Kogo obowiązuje wstrzemięźliwość i post?

Dokumenty kościelne precyzyjnie określają wiek osób zobowiązanych do przestrzegania zasad pokutnych:

Wstrzemięźliwość od mięsa: Obowiązuje wszystkich katolików, którzy ukończyli 14. rok życia. Post (ilościowy): Obowiązuje osoby między 18. a 60. rokiem życia.

Jak przypominają biskupi w komunikatach Episkopatu, piątek ma charakter pokutny. „Jeśli więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę” – czytamy w wytycznych z 2013 roku. W przypadku 1 maja „słuszną przyczyną” jest zazwyczaj charakter wypoczynkowy dnia wolnego i czas spędzany z bliskimi.