Protest przed KPRM. Środowiska LGBT żądają od rządu wykonania wyroków TSUE i NSA w sprawie małżeństw

Protest w sprawie wykonania wyroków TSUE i NSA ws. rejestracji małżeństw jednopłciowych, 25 bm. przed gmachem Kancelarii Premiera w Warszawie. W listopadzie 2025 r.
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 17:54

Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbył się w sobotę protest organizacji LGBT w sprawie wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących małżeństw par jednopłciowych. Zebrało się kilkaset osób.

Protest prowadził aktywista LGBT Bart Staszewski i była to „odpowiedź na działania rządu, który - zamiast wdrożyć wyroki systemowo - rozważa ograniczenie ich skutków tylko do jednej pary”. Protestujący zebrali się w sobotę, aby pokazać, że „równość i praworządność to nie są puste hasła”.

Na transparentach można było przeczytać hasła, takie jak: „TSK ŁŻE”, „Równość małżeńska”, „Razem nie odpuścimy równości”, „Dość segregacji małżeństw” i „Wdrażaj wyroki Tusku. Podpisano: heteromężatka z przywilejami”.

Apel Barta Staszewskiego do premiera

Panie premierze, dlaczego przez pół roku rząd nie zrobił nic, aby wykonać wyrok TSUE w sprawie transkrypcji małżeństw? Dlaczego małżeństwa zawarte w jednym państwie Unii Europejskiej - w Niemczech, Danii, Francji, Hiszpanii - mają być nieuznawane w Polsce? Dlaczego nie chcecie zburzyć tego muru, który nadal oddziela nas od demokratycznej Europy? – zaapelował ze sceny Staszewski.

Jak dodał, „mamy wyrok TSUE, mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, mamy kolejne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych - Olsztyn, Gorzów, za chwilę będzie Lublin i następne miasta”.

Nie otworzymy drzwi, w których nie ma klamek. O transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego [opinia]
Nie otworzymy drzwi, w których nie ma klamek. O transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego [opinia]

Spór o rozporządzenie i zmiany w systemie

Urzędy stanu cywilnego są gotowe wykonywać te wyroki. Potrzebne są zmiany w systemie komputerowym oraz zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wzorów aktu stanu cywilnego. Ministerstwo Cyfryzacji jest gotowe. Rozporządzenie zostało przygotowane - podkreślił.

Staszewski zwrócił uwagę, że musi je podpisać nie tylko minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który - jak ocenił - zasłania się koniecznością zmian ustawowych.

To nie jest procedura, to jest sabotaż i kapitulacja. Dziś działania tego rządu oznaczają ignorowanie polskich i europejskich sądów. To działanie przeciwko praworządności - ocenił.

Stanowisko resortów i planowane zmiany dokumentów

Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych. Na początku kwietnia przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i MSWiA przekazali PAP, że resorty pracują nad zmianą rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów.

Przewiduje ona zmianę wzoru odpisu skróconego i zupełnego aktu małżeństwa – chodzi o zastąpienie określeń „kobieta” i „mężczyzna” określeniami „pierwszy małżonek” i „drugi małżonek”, a tym samym umożliwienie transkrypcji aktów małżeństw tej samej płci.

Rejestracja małżeństwa jednopłciowego dopiero po zmianie formularza
Rejestracja małżeństwa jednopłciowego dopiero po zmianie formularza

Tło prawne: Wyrok z listopada 2025 roku

Marcowy wyrok dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. W sprawie tej w 2023 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Sobotnie wydarzenie przebiegło bez incydentów.

Źródło: PAP

Powiązane

Rejestracja związków małżeńskich par jednopłciowych w Polsce
PrawnikZmiana formularzy to za mało przy transkrypcji małżeństw jednopłciowych? Tak uważa jedno z ministerstw
pary jednopłciowe, małżeństwa jednopłciowe
Prawo administracyjneWątpliwy pomysł na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych
małżeństwo jednopłciowe
Prawo administracyjneNie otworzymy drzwi, w których nie ma klamek. O transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego [opinia]