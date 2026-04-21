Dzień na GPW Rynek się konsoliduje. Ta firma "urosła" o ponad 14 proc.

O godz. 16.20 WIG20 spada o 0,2 proc. do ok. 3.658 pkt., WIG zniżkuje o 0,2 proc. do ok. 133.816 pkt. mWIG40 idzie w dół o 0,8 proc. do ok. 9.170 pkt., a sWIG80 zyskuje 0,3 proc. i wynosi ok. 31.312 pkt.

Giełda czeka na impuls

"Po mocnym odbiciu i wyjściu WIG na ATH mamy stabilizację przy szczytach i czekanie na impuls, czy to na impuls makro, czy płynący ze spółek. Istotne będzie zachowanie banków, a także Orlenu i KGHM. Wydaje się, że banki europejskie i polskie mają dobre momentum i to stabilizuje notowania WIG" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

"Na przełomie kwietnia i maja zakładam dla WIG20 dojście do poziomu 3.700 pkt. w scenariuszu bazowym, a w optymistycznym nawet do 4.000 pkt. Na razie nie widzę przesłanek, by zmieniać to moje podejście" - dodał.

Jego zdaniem, wtorkowa sesja jest neutralna.

"Dzisiejsza sesja jest na zero. Wyróżnia się spadkiem KGHM, który odejmuje 7 pkt. z WIG20, także mBank, który odejmuje 4 pkt. Przeciwwagą są spółki konsumenckie, czyli LPP, który dodaje 5 pkt., a także Pepco" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Jak ocenia, w najbliższym czasie istotny wpływ na rynek będą miały wyniki kwartalne spółek, zarówno w Polsce, jak i za oceanem.

"Rynek jest pod wpływem sezonu publikacji wyników w Stanach. Dzisiejsze raporty General Electric i Halliburton pokażą kondycję w przemyśle. W środę po sesji jest Tesla, potem Intel pokaże sytuację w sektorze hardware. U nas sezon wyników w piątek rozpoczął Quercus. Z kolejnych spółek, ciekawy będzie Rainbow Tours. Niektórzy inwestorzy obawiali się, że notowania ropy mogą wpłynąć na wyniki spółki" - powiedział.

"Jeśli chodzi o dane makro, to w tym tygodniu poznamy PMI w Niemczech. Ostatnio po raz pierwszy od połowy 2022 r. wyszedł powyżej 50 pkt. Pytanie, czy zawirowania na Bliskim Wschodzie będą miały wpływ na ten wskaźnik. Konsensus wynosi ponad 50 pkt." - dodał Sobiesław Kozłowski.

Stabilizacja na rynku blue chipów

We wtorek wśród blue chipów, zmiany kursów większości spółek nie przekraczają 1 proc. Jednym z wyjątków jest Modivo, które od rana spada, pogłębiając skalę zniżki. Obecnie wynosi ona 6,3 proc., a akcje spółki kosztują 88,7 zł.

W piątek, 17 kwietnia spółka podała informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2025 rok. Raport zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2026 roku, a nie 30 kwietnia, jak planowano wcześniej. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, to właśnie zmiana terminu publikacji raportu za 2025 r. może schładzać notowania Modivo.

Mimo spadku Modivo, indeks WIG Odzież jest jednym z najsilniejszych z indeksów sektorowych i rośnie o 0,7 proc. Dzieje się tak dzięki zwyżce kursu LPP 1,8 proc.

KGHM spada o 2,2 proc. do 328 zł. Jak poinformowała agencja Bloomberg, analityczka JP Morgan Anna Antonova obniżyła rekomendację dla KGHM do "neutralnie" z "przeważaj". Cena docelowa akcji spółki została ustalona na 310 zł.

MBank ze spadkiem

O ponad 3 proc. zniżkuje mBank i jest on najsłabszy w gronie banków notowanych w WIG20 lub mWIG40. W tej grupie spółek najmocniej rośnie ING Bank Śląski, o 0,9 proc. Wskaźnik WIG Banki lekko spada do 22.922 pkt. i na liście indeksów sektorowych znajduje się pośrodku stawki.

W ubiegłym tygodniu, 17 kwietnia WIG Banki znalazł się na historycznym maksimum na poziomie 23.339,25 pkt.

Najsłabszy z głównych indeksów mWIG40 traci m. in. z powodu przeceny akcji Diagnostyki o 5,7 proc. Jak wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego, Diagnostyka miała w IV kw. 2025 roku 36,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto j.d. Konsensus PAP Biznes zakładał 44,5 mln zł zysku.

Diagnostyka z dywidendą?

Zarząd Diagnostyki rekomenduje za 2025 r. wypłatę 4,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie na ten cel chce przeznaczyć 148,53 mln zł. Przedstawiciele spółki poinformowali, że Diagnostyka spodziewa się w całym 2026 r. rentowności recurring EBITDA na poziomie zbliżonym do 2025 r. Wzrost rdr wolumenu badań ma się normalizować na poziomie niskich-średnich kilku proc.

Kurs Diagnostyki na 13. poprzednich sesji trzykrotnie poszedł w dół, a raz niemal nie zmienił się. Łącznie w tym okresie akcje spółki zdrożały o ponad 12 proc.

Przedstawiciele Enei poinformowali, że spółka ma ok. 1,4 GW technicznych warunków przyłączenia do sieci dla magazynów energii, prace wykonawcze planowane są na przełomie I i II kwartału 2027 roku. Enea zapowiada duże inwestycje na 2026 rok, CAPEX ma wynieść 9,08 mld zł. Kurs Enei spada o 1,6 proc.

Cyfrowy Polsat, który rano zniżkował o 1,2 proc., obecnie rośnie o 5,2 proc. Spółka podała w poniedziałek, że odpisy aktualizujące wartość firmy obciążą skonsolidowany wynik netto Cyfrowego Polsatu za IV kwartał 2025 r. w łącznej wysokości 2.716,9 mln zł.

11 bit studios urosło o ponad 14 procent

W indeksie sWIG80 wyróżnia się 11 bit studios. Po tym jak rano akcje spółki były przecenione o 2 proc., obecnie zyskują 14,4 proc.

Jak poinformował podczas konferencji wynikowej prezes spółki Przemysław Marszał, nowe projekty 11 bit studios będą miały elementy społecznościowej rozgrywki wieloosobowej. Spółka pracuje nad nową grą z uniwersum "Frostpunka", która nie będzie tytułem w gatunku strategicznym.

Spółka podała we wtorek, że jej strata netto w IV kw. 2025 roku wyniosła 15 mln zł, wobec 40,6 mln zł straty przed rokiem. Przychody wyniosły 39,7 mln zł wobec 33,8 mln zł konsensusu PAP Biznes.

We wtorek pojawiło się kilka rekomendacji dla spółek notowanych w sWIG80.

Analitycy Trigon DM podwyższyli cenę docelową akcji Ailleron do 17,6 zł z 17,2 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "trzymaj". Podwyższyli także cenę docelową akcji Enter Air do 76 zł z 74 zł poprzednio oraz podtrzymali rekomendację "kupuj".

Ailleron spada o 0,8 proc. do 17,9 zł, a akcje Enter Air drożeją o 2,2 proc. i kosztują 59,4 zł.

Analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację Unibepu do "akumuluj" z "kupuj", a cenę docelową w horyzoncie 12 miesięcy podwyższyli do 18,5 zł na akcję z 15 zł wcześniej. Ponadto, zarząd Unibep rekomenduje, by z zysku netto za 2025 rok 13,21 mln zł przeznaczyć na dywidendę, co daje 0,4 zł dywidendy na akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Unibep).

Unibep zwyżkuje o 6,5 proc. do 15,7 zł.

Walne zgromadzenie PCC Rokita zdecydowało, że spółka wypłaci z zysku netto za 2025 rok 53,68 mln zł dywidendy, co daje 2,65 zł dywidendy na akcję. Akcje spółki zyskują ponad 2 proc.

W Europie indeks FTSE 100 spada o 0,6 proc., DAX zyskuje 0,2 proc., a CAC 40 zniżkuje o 0,4 proc.

W USA Dow Jones Industrial rośnie o 0,6 proc., S & P500 zyskuje 0,4 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,5 proc.