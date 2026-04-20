Do zdarzenia doszło 7 maja 2025 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu podczas meczu Śląsk Wrocław – Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi od kibiców drużyny z Wałbrzycha, którzy mimo posiadania biletów nie zostali wpuszczeni na halę.

Z relacji wynika, że ograniczenia objęły wszystkich sympatyków Górnika, a nie wyłącznie zorganizowaną grupę kibiców, wobec której wcześniej zastosowano sankcję dyscyplinarną. Oznaczało to, że osoby nieobjęte żadnym formalnym zakazem stadionowym, klubowym czy administracyjnym zostały potraktowane w taki sam sposób jak osoby potencjalnie stwarzające zagrożenie.

Sprzedaż biletów i obowiązek deklaracji kibicowskiej

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów całej sytuacji był sposób dystrybucji biletów. Organizator wraz z operatorem sprzedaży wprowadził obowiązek złożenia oświadczenia, w którym kupujący musiał wskazać, któremu klubowi kibicuje.

W praktyce mechanizm ten umożliwiał selekcję widzów jeszcze przed wejściem na obiekt. Kibice identyfikujący się z Górnikiem mieli otrzymywać komunikaty, że nie zostaną wpuszczeni na mecz, a zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Dodatkowo system sprzedaży blokował możliwość nabycia wejściówek z określonych regionów, co jeszcze bardziej zawężało dostęp.

Tego typu rozwiązania rodzą pytania o zgodność z przepisami prawa konsumenckiego oraz zasadą równego traktowania uczestników wydarzeń masowych.

Decyzje dyscyplinarne Polskiej Ligi Koszykówki i reakcja policji

Organizator meczu, spółka WKS Śląsk Wrocław, w odpowiedzi na pytania Rzecznika powołał się na decyzję sędziego dyscyplinarnego Polskiej Ligi Koszykówki z 13 kwietnia 2025 roku. Z orzeczenia wynikał zakaz uczestnictwa w jednym meczu dla zorganizowanej grupy kibiców Górnika rekomendowanej przez klub.c

Sankcja była następstwem incydentów, do których doszło podczas wcześniejszego spotkania wyjazdowego. W uzasadnieniu podkreślono niewłaściwe zachowanie części kibiców. Dodatkowo policja wskazała, że obecność fanów Górnika może stwarzać ryzyko eskalacji agresji, uznając, że istnieje „uzasadnione przypuszczenie”, iż mogą oni dążyć do aktów przemocy.

Argumenty te zostały przez Rzecznika przyjęte, jednak jedynie w zakresie dotyczącym konkretnie wskazanej grupy kibiców.

RPO interwencja i prawa kibiców w Polsce

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk skierował oficjalne wystąpienie do prezesa Polskiego Związku Koszykówki Grzegorza Bachańskiego z prośbą o analizę sprawy oraz przedstawienie stanowiska.

Kluczową kwestią pozostaje brak podstawy prawnej do objęcia zakazem wszystkich kibiców Górnika. Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że ograniczenia w dostępie do imprez masowych mogą być stosowane wobec konkretnych osób, na podstawie decyzji sądowych lub administracyjnych. Rozszerzenie tych restrykcji na całą grupę kibiców, bez indywidualnej oceny, budzi poważne zastrzeżenia.

Rzecznik podkreśla, że takie działania mogą prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia wolności korzystania z dóbr kultury, do których zalicza się także wydarzenia sportowe. Podobne stanowisko w przeszłości prezentowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, analizując przypadki niewpuszczania kibiców piłkarskich na mecze wyjazdowe.

Możliwe konsekwencje dla PZKosz i organizatorów meczów

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich może doprowadzić do konieczności doprecyzowania zasad organizacji meczów koszykarskich w Polsce. Stanowisko Polskiego Związku Koszykówki w tej sprawie będzie istotne dla wyznaczenia standardów postępowania w przyszłości.

Nie można wykluczyć, że konsekwencją będzie zmiana regulaminów sprzedaży biletów oraz procedur wpuszczania kibiców na obiekty sportowe. W szczególności dotyczyć to może zakazu stosowania rozwiązań opartych na deklaracjach kibicowskich oraz blokowaniu dostępu na podstawie przynależności klubowej.