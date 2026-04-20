Dotacje dla ROD w Bytomiu 2026: do wzięcia nawet 50 tys. zł

Bytom po raz kolejny uruchomił program wsparcia, który może znacząco odmienić wygląd i funkcjonowanie wielu ogrodów. Miasto oferuje wsparcie finansowe dla stowarzyszeń ogrodowych w formie dotacji celowych. W ramach tegorocznej edycji programu można otrzymać nawet 50 tys. zł na jedno zadanie. Wprowadzono jednak pewne ograniczenia. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na:

remonty i budowę dróg wewnętrznych, modernizację sieci wodociągowej i elektrycznej, tworzenie parkingów, poprawę oświetlenia, działania podnoszące estetykę przestrzeni wspólnych.

To inwestycje, które dla wielu ogrodów były dotąd poza zasięgiem. Głównie ze względu na ograniczone budżety oparte na składkach działkowców.

Nie tylko infrastruktura ROD, ale też integracja

Środki można przeznaczyć również na tzw. części wspólne wyodrębnione na ROD, w tym domy działkowca. W efekcie inwestycje przekładają się nie tylko na wygląd ogrodów, ale też na budowanie relacji społecznych i aktywizację mieszkańców.

Warunki? Kluczowy jest wkład własny

Działkowcy muszą mieć na względzie konieczność poniesienia pewnych wydatków z własnej kieszeni. Program zakłada, że miasto pokryje maksymalnie 80 proc. kosztów inwestycji. Z kolei pozostałe 20 proc. musi zapewnić samo stowarzyszenie.

Taki model ma wymusić realne zaangażowanie i przemyślane planowanie projektów. W praktyce oznacza to, że tylko najlepiej przygotowane wnioski mają szansę na realizację.

Termin jest nieprzekraczalny

Zainteresowane stowarzyszenia muszą się pospieszyć. Nabór wniosków trwa tylko do 30 kwietnia 2026 roku. Zostało zatem jedynie 10 dni. Tymczasem dokumentacja, którą muszą złożyć wnioskodawcy musi zawierać:

szczegółowy opis planowanej inwestycji, kosztorys, wymagane oświadczenia, ewentualne pozwolenia.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytomiu – osobiście lub pocztą. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Wydziale Inżynierii Środowiska przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu.

