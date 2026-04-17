Prezydent broni weta do ustawy o kryptoaktywach. „Ani przez sekundę nie żałuję”

Agencja Gazeta / Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:30

Prezydent Karol Nawrocki w piątek stwierdził, że za sytuację około 30 tys. osób potencjalnie poszkodowanych w sprawie giełdy Zondacrypto odpowiada rząd Donalda Tuska. Podkreślił również, że nie żałuje decyzji o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów.

- Polski rząd miał 11 miesięcy do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej MiCA (rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktywów w UE - przyp. PAP). Zajęli się tym na sam koniec. Premier nie zdaje sobie sprawy, że przez cały czas działania tej firmy, mówimy tutaj o Zondacrypto, przez 11 miesięcy Krajowa Administracja Skarbowa, prokuratura, polskie służby podległe polskiemu rządowi mogły ten problem rozwiązać - powiedział prezydent Nawrocki w Kanale Zero.

Weto do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ponownie nie odrzucił decyzji

Sejm w piątek ponownie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Było to już drugie podejście Sejmu do odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent pierwszy raz zawetował ustawę na początku grudnia ub.r. Wówczas w trakcie głosowania – również w grudniu 2025 r. – Sejm nie odrzucił weta. Rząd zdecydował się wtedy na ponowne wniesienie do Sejmu tej samej ustawy, która została uchwalona i która ponownie została zawetowana przez prezydenta w lutym br. Zawetowana ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór KNF nad tym rynkiem.

Nawrocki: rząd mógł wcześniej ostrzec inwestorów

- Ani przez sekundę nie żałowałem tego weta. Odpowiedzialni za te 30 tys. osób, które dziś pozostają w pewnym kryzysie, czy z pewnym problemem, odpowiedzialny jest rząd Donalda Tuska i premier doskonale o tym wie - mówił prezydent.

Pytany, jak premier Tusk mógł załatwić tę sprawę, Nawrocki odpowiedział, że przede wszystkim - ostrzegając tych, którzy inwestują. - Jeśli mieli informację z polskich służb. Chcę to powiedzieć publicznie, ja informację z polskich służb o tym, co się dzieje wokół Zondacrypto, dostałem po pierwszym wecie, więc ja byłem odcięty od informacji wokół tego, co się dzieje - powiedział prezydent. (PAP)

381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
Źródło: PAP

